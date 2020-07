Nie żyje gwiazda filmów "Sędzia Dredd" i "Ostatni Mohikanin". Co było przyczyną śmierci?

Kolejna strata dla kinematografii. 15 lipca 2020 roku odszedł szkocki aktor Maurice Roëves. Miał 83 lata. Nie podano dokładnej przyczyny śmierci. Poinformowano jedynie, że od jakiegoś czasu cierpiał na problemy zdrowotne.

Nie żyje Maurice Roëves

Śmierć Roëvesa potwierdził jego agent Lovett Logan, który wysłał oficjalne powiadomienie do Edinburgh Evening News.

" Z wielkim smutkiem potwierdzam odejście naszego wspaniałego klienta Maurice'a Roëvesa. Maurice wiódł pełną sukcesów karierę zarówno na deskach teatru, jak i na ekranach. Trwała ona wiele dekad, począwszy od jego rodzinnej Szkocji przez Londyn po Stany Zjednoczone. Był wielbiony przez rzeszę fanów dzięki jego licznym występom. Był naprawdę oddanym i uzdolnionym aktorem, a poza tym dżentelmenem i klientem dającym wiele radości. Będziemy za nim bardzo tęsknić. Nasze myśli i miłość są teraz z Vanessą [Rawlings-Jackson - żoną aktora - przyp. red.] i jego rodziną. "

Roëves urodził się 19 marca 1937 roku w Sunderland. Zadebiutował na małym ekranie w 1972 roku w serialu sensacyjnym "The Scobie Man". Następnie występował w innych popularnych brytyjskich serialach, między innymi w czterech odcinkach "Doktora Who". Z czasem został zauważony również przez producentów z USA. W 1992 roku wystąpił w filmie wojenny "Ostatni Mohikanin". Rok później zagrał w serialu "Star Trek: Następne pokolenie". W 1995 roku dostał angaż do adaptacji komiksu "Sędzia Dredd" z Sylvestem Stallone w roli głównej.

Jego ostatnie role to udział w filmowej adaptacji "Makbeta" w reżyserii Justina Kurzela i serialu BBC "The Nest".

