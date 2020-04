Nie żyje gwiazda horroru "Ludzka stonoga". Dieter Laser miał 78 lat

Kolejna smutna wiadomość. W wieku 78 lat zmarł niemiecki aktor Dieter Laser, który szerszemu gronu jest znany z głównej roli w sławetnej trylogii horrorów "Ludzka stonoga". Odszedł 29 lutego 2020 roku. Informację o jego śmierci podano dopiero kilka miesięcy później. Nie wiadomo, co było przyczyną jego zgonu.

Nie żyje Dieter Laser z "Ludzkiej stonogi"

Pierwsza informacja o śmierci aktora trafiła na jego Twittera 9 kwietnia 2020 roku. Nie wiadomo, dlaczego wstrzymywano się z podaniem newsa o śmierci Lasera przez ponad miesiąc.

" Przykro nam poinformować Was, że Dieter Laser zmarł 29 lutego 2020 roku. "

Wielu fanów z całego świata wyraziło swój smutek z powodu odejścia aktora. Kondolencje złożył też Tom Six - twórca "Ludzkiej stonogi". Okazuje się, że reżyser też nie wiedział o śmierci Lasera.

" Jestem totalnie zaskoczony śmiercią Dietera. Był siłą natury, wyjątkowym człowiekiem i ikonicznym aktorem. Jestem cholernie dumny, że razem tworzyliśmy popkulturę. Chciałbym zrobić z nim więcej filmów. Spoczywaj w pokoju mój przyjacielu, będziesz zawsze żył na ekranie! "

Laser urodził się w Kilonii 17 lutego 1942 roku. Karierę aktora rozpoczął na przełomie lat 60. i 70., kiedy zaczął pojawiać się w niemieckich filmach telewizyjnych. Pracował w swoim zawodzie niemal 50 lat. W 1975 roku otrzymał Niemiecką Nagrodę Filmową za rolę w filmie "John Glückstadt". Trzy lata później wystąpił w nominowanej do Oscara adaptacji powieści "The Glass Cell", w której wcielił się w Davida Reinalda. Jedną z jego najsłynniejszych ról była postać profesora Otto Blaettchena z dramatu "Król Olch". W filmie z 1996 roku Laser wystąpił u boku Johna Malkovicha.

Światową sławę zyskał jednak dopiero, biorąc udział w kontrowersyjnym horrorze Toma Sixa "Ludzka stonoga" z 2009 roku. Laser zagrał w nim szalonego naukowca - Josefa Heitera, który wpadł na pomysł powołania do życia tytułowego monstrum. Mimo że film nie należy do najambitniejszych, Laser dostał za tę rolę nagrodę dla Najlepszego aktora na Austin Fantastic Fest. Po kilku latach wrócił do serii. Wystąpił w trzeciej części, w której zagrał naczelnika więzienia Billa Bossa, wcielającego w życie pomysł swojej postaci z pierwszej odsłony "Ludzkiej stonogi". Jedną z ostatnich ról Lasera była postać Barona w filmie "Listopad" z 2017 roku.

