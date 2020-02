Nie żyje gwiazda serialu "M*A*S*H". Co było przyczyną jej śmierci?

Odeszła kolejna gwiazda telewizji. W wieku 72 lat zmarła Kellye Nakahara Wallett - jedna z gwiazd kultowego serialu "M*A*S*H". Przyczyną śmierci był nowotwór. Aktorka odeszła 16 lutego 2020 roku w swoim domu w Pasadenie.

Nie żyje Kellye Nakahara Wallett z serialu "M*A*S*H"

Aktorka urodziła się 16 stycznia 1948 roku w Oahu na Hawajach. Przeniosła się do San Francisco, by rozpocząć karierę aktorską. Tam poślubiła Davida Walletta i przeprowadziła się z nim do Los Angeles. Tam zaczęła się jej przygoda z serialem "M*A*S*H", w którym grała porucznik Yamato, wystąpiła we wszystkich 11 sezonach serialu. Łącznie zagrała w 165 odcinkach słynnej produkcji telewizyjnej.

"M*A*S*H" nie był jedynym tytułem, w którym wystąpiła Kellye Nakahara Wallett. W jej filmografii pojawiły się takie tytuły jak "Trop" z 1985 roku, "Ona będzie miała dziecko" z 1988 roku, "Black Day Blue Night" z 1996 roku, "Doktor Dolittle" z 1998 roku, a także serialach "Detektyw Hunter", "Dzieciaki, kłopoty i my", "Nowojorscy gliniarze" czy "Domek na prerii".

Zajmowała się nie tylko aktorstwem. Była również akwarelistką. Owdowiła swojego męża, z którym była w związku ponad 40 lat, a także zostawiła dwójkę dzieci i dwójkę wnuków.

