Nie żyje gwiazdor "Jackass". Miał 54 lata

9 września 2020 roku zmarł Stevie Lee - członek grupy Jackass, zawodowy wrestler i aktor. Miał 54 lata. Co było przyczyną jego śmierci?

Nie żyje Stevie Lee z Jackass

O śmierci Lee poinformowano za pośrednictwem strony aktora na serwisie Go Fund Me. Obecnie trwa zbiórka pieniędzy na ceremonię pogrzebową gwiazdora, którą prowadzi jego brat Jim Richardson. Zgon potwierdzili też bliscy znajomi Lee oraz federacja wrestlingowa Impact!, do której należał.

" Z wielką przykrością dowiedzieliśmy się, że odszedł Stevie Lee, lepiej znany jako "Puppet The Psycho Dwarf", który walczył we wczesnych latach federacji TNA. Wyrażamy nasze najgłębsze kondolencje jego przyjaciołom i rodzinie. "

Śmierć Lee skomentował też jego kolega z ringu Frankie Kazarian.

Lee zasłynął występami w filmie "Jackass 3D" i serialu "American Horror Story: Freak Show" oraz programie telewizyjnym "Half-Pint Brawlers". Zmarł nagle w swoim domu. Nie zdradzono przyczyn śmierci Lee.

Aktor nazywał się tak naprawdę Stevie Lee Richardson. Swoją karierę na ringu rozpoczął w roku 2002 w NWA: Total Nonstop Action. Następnie założył organizację Half-Pint Brawlers, zrzeszającą zapaśników cierpiących na karłowatość. W 2010 roku wystąpił we własnej osobie we wcześniej wspomnianym filmie Johnny'ego Knoxville'a "Jackass 3D". W 2013 roku wcielił się w Munchkina w produkcji Sama Raimiego "Oz: Wielki i potężny".

