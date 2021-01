Nie żyje gwiazdor "Star Treka" i "Piątku trzynastego"

Nie żyje Peter Mark Richman, legendarny aktor charakterystyczny

Peter Mark Richman zmarł 14 stycznia 2021 roku w wieku 93 lat. Aktor rozpoczął swoją karierę w 1953 roku, występując w serialu "Suspense". W trakcie swojej ponad 60-letniej kariery zagrał w niezliczonej ilości seriali i programów telewizyjnych, takich jak "Alfred Hitchcock Presents", "The Twilight Zone", oryginalnego "Kryptonimu U.N.C.L.E.", czy "Mission: Impossible".

Aktor sprawdzał się również w "Charlie's Angels", czy w "Star Treku: The Next Generation". Oprócz tego miał główną rolę w "Cain's Hundred" na NBC.

Richman maczał również palce w serialach animowanych o superbohaterach. Zagrał The Phantoma w serialu "Defenders of the Earth", a także w "Batman: The Animated Series", "Superman: The Animated Series", "Batman Beyond", a także "Spider-Man: The Animated Series", gdzie zagrał starszą wersję Petera Parkera.

Aktor występował również na dużym ekranie, a jego dwie największe role nadeszły w "Nagiej broni 2 1/2" i "Piątku trzynastego VIII".

Richman napisał nawet dwie książki - w tym swoją autobiografię "I Saw a Molten, White Light". Całkiem zabawnie wspominał w niej o tym, że niegdyś amerykańskie media określiły go "człowiekiem z największą ilością śmierci na ekranie w historii kina".