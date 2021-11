Nie żyje gwiazdor filmów Disneya i "Pradawnego lądu". Co było przyczyną śmierci?

Nie żyje Will Ryan, znany aktor głosowy z filmów Disneya

Zmarł weteran pracy głosowej w Hollywood, Will Ryan. Jak podaje The Hollywood Reporter, aktor zachorował na raka i niedługo potem zmarł. Do śmierci doszło 19 listopada 2021 roku. Will Ryan miał 72 lata.

Aktor był najlepiej znany z ról Olbrzymka i Czarnego Piotrusia z klasyków Disneya, a także Petrie'ego z "Pradawnego lądu".

Jak czytamy w oświadczeniu jego agenta dla THR:

Świat jest dzisiaj nieco mniej kolorowy, bo nie ma w nim już Willa Ryana. Chociaż dla wielu był ikoną Disneya, legendą aktorstwa głosowego, kowbojem, muzykiem i genialnym aktorem komediowym, to dla mnie najważniejsze było to, że był... moim przyjacielem.

Oprócz tego Ryan występował gościnnie w takich produkcjach, jak "Mała syrenka", "Family Guy", "Chojrak - tchórzliwy pies", "Smerfy", a także krótkometrażowych animacjach pokroju "Kubusia Puchatka i Dnia Kłapouchego".