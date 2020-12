Nie żyje gwiazdor programu Najniebezpieczniejszy zawód świata. Miał tylko 33 lata

Jak podaje TMZ, w wieku 33 lat zmarł Nick McGlashan, rybak, który od 2013 roku prowadził popularny program "Najniebezpieczniejszy zawód świata". Łącznie wystąpił w 80 odcinkach produkcji. Informację o jego śmierci potwierdziła rodzina. Na razie przyczyna śmierci jest nieznana.

McGlashan zaczął pracę przy programie w 2013 roku, gdy został pokładowym na statku Cape Caution. W pewnym momencie został bosmanem na statku Summer Bay. Pojawiał się również w kilku odcinkach specjalnych "Najniebezpieczniejszego zawodu świata", a także różnych spin-offach produkcji. Telewizja Discovery opublikowała oficjalne oświadczenie w sprawie:

Przesyłamy nasze najszczersze kondolencje w kierunku rodziny Nicka w trakcie tego trudnego czasu. Nick pochodził z niezwykle doświadczonej rodziny poławiaczy krabów i posiadał ogromną wiedzę na temat swojej pracy. Miał również niezwykłe poczucie humoru, które nie opuszczało go nawet w najtrudniejszych momentach. Będzie go nam i wszystkim, którzy go znali, bardzo brakowało.