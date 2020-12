Kolejna wielka strata dla wszystkich miłośników kreskówki "SpongeBob Kanciastoporty". 22 grudnia 2020 roku odszedł jeden z twórców przygód tytułowego bohatera - Tuck Tucker, który był animatorem, reżyserem, twórcą piosenek i storyboardzistą. Miał jedynie 59 lat.

Nie żyje Tuck Tucker - animator "SpongeBoba"

Jak podaje Variety, informacja o śmierci animatora trafiła na Facebooka Bailey'ego Tuckera - jednego z członków rodziny zmarłego.

Nie wiem, dlaczego ten post został pierwotnie usunięty, ale publikuję go ponownie.

Rodzina Tuckerów z ciężkim i złamanym sercem ogłasza śmierć Tucka Tuckera, ojca, męża, syna, brata i wujka. Wiemy, że był kochany przez wszystkich, których spotkał.

W ramach kondolencji - jeśli masz jakieś wspomnienia o Tucku, którymi chciałbyś się podzielić na jego osi czasu, rodzina byłaby bardzo wdzięczna za ich przeczytanie.

Wkrótce ukaże się nekrolog, jednak proszę, pomóżcie nam poinformować wszystkich, którzy go znali, udostępniając ten post.

Nie podano przyczyny śmierci Tuckera. Twórca urodził się 20 sierpnia 1961 roku w Lynchburg w Virginii. Nie radził sobie w szkole, więc rodzice zapewnili mu prywatne domowe lekcje. Spędzając dużą część swojego dzieciństwa w domu, oglądał bardzo wiele różnych kreskówek, które wpłynęły na jego dalszą ścieżkę rozwoju.

Studiował animację i po skończeniu szkoły wyższej przeniósł się do Los Angeles, gdzie podjął pierwszą pracę - animował wiele filmów Disneya, w tym "Małą Syrenkę". Po jakimś czasie zrezygnował ze współpracy z Disneyem i dołączył do twórców "The Simpsons". Ze stacji Fox trafił do Nickelodeon, gdzie pracował nad storyboardami do takich seriali jak "Pełzaki" i "Prawdziwe Potwory". Został również reżyserem kreskówki "Hej, Arnold!".

Kiedy serial zmierzał ku końcowi, dołączył do twórców hitu "SpongeBob Kanciastoporty". Tucker był nie tylko reżyserem kilku odcinków, ale przede wszystkim nadzorował storyboardzistów. Pracował też nad pełnometrażową produkcją "SpongeBob Kanciastoporty – film". Tucker w 2011 roku wraz z Jeremym Wakefieldem, Sagem Guytonem i Nickiem Carrem zdobył nagrodę Annie za Najlepszą muzykę w produkcji telewizyjnej. Następnie Tucker pracował przy kreskówce "Wróżkowie chrzestni". Od 2015 roku uczył animacji i grafiki na Longwood University w Farmville.