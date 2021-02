Nie żyje jeden z twórców "Simpsonów". Zmarł z powodu COVID-19

Marc Wilmore, scenarzysta i producent seriali "Simpsonowie", "In Living Color", czy "Nie ma jak w rodzinie" zmarł w wieku 57 lat. Powodem jego śmierci był COVID-19.

O śmierci Marca Wilmore'a poinformował jego brat, komik Larry Wilmore. Scenarzysta i producent zmarł w nocy z sobotę na niedzielę 31 stycznia z powodu COVID-19. Marc Wilmore miał 57 lat.

Jak czytamy w oficjalnym oświadczeniu udostępnionym w niedzielę 31 stycznia 2021 roku przez Larry'ego Wilmore'a:

Mój drogi brat Marc Edward Wilmore zmarł w nocy z powodu COVID i innych schorzeń, które trapiły go przez ostatnie kilka lat. Mój brat był kochanym, przyjemnym i najśmieszniejszym lwem wśród aniołów. Kocham cię braciszku.

Marc Wilmore był najbardziej znany jako producent i scenarzysta seriali "Simpsonowie", "In Living Color", czy "Nie ma jak w rodzinie", a także scenarzysta dla 100 odcinków programu talk-show "The Tonight Show with Jay Leno".

Kondolencje z powodu śmierci Marca Wilmore'a wysłali również inni współpracownicy artysty. David Alan Grier, który współpracował z nim przy "In Living Color" napisał na Twitterze:

Pamiętam, jak siedzieliśmy w twoim biurze i przerzucaliśmy się pomysłami w trakcie pracy przy ILC! Spoczywaj w spokoju.

Wieloletni reżyser "Simpsonów", David Silverman podziękował mu natomiast za napisanie jednych z najlepszych odcinków tego serialu.

