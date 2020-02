Nie żyje kaskaderka z "Powrotu do przyszłości" i "Zabójczej broni". Zginęła w strzelaninie

Praca aktora to czasami niezwykle niebezpieczne zajęcie. Dlatego w ekstremalnych wypadkach na plan zdjęciowy wkraczają bezimienni bohaterowie, zastępujący protagonistów i inne postacie - kaskaderzy. Chociaż Cheryl Sanders była nieustraszona podczas kręcenia zagrażających życiu lub zdrowiu scen, zmarła niczym jedna z bohaterek kina akcji - została zastrzelona. Jak do tego doszło?

Nie żyje kaskaderka z "Powrotu do przyszłości" i "Zabójczej broni"

Jak podaje portal WHIO, w środę 12 lutego 2020 roku doszło do strzelaniny, w której jedną z ofiar była Cheryl Sanders - była kaskaderka, występująca w wielu popularnych hollywoodzkich produkcjach. Zagrała w ponad 70 filmach i serialach. Jej przygoda z kaskaderstwem zaczęła się w latach 80. i z tego powodu zagrała w takich hitach jak "Powrót do przyszłości" czy "Zabójcza broń".

Do strzelaniny doszło w Yellow Springs w stanie Ohio. Według informacji Dayton Daily News, sprawcą zabójstwa był były mąż kaskaderki - Lindsay Duncan. To właśnie on pozbawił życia Cheryl Sanders oraz jej męża Roberta Reeda Sandersa. Cheryl Sanders i Robert Reed Sanders pojawili się na podjeździe domu Duncana. Następnie Sanders miał napaść Duncana i jego żonę z bronią w ręku około 11 czasu lokalnego. Wywiązała się strzelanina, w której śmierć od ran postrzałowych ponieśli kaskaderka i jej mąż. Policja twierdzi, że doszło do tak zwanego uzasadnionego zabójstwa. Obecnie trwa śledztwo w tej dość nietypowej sprawie.

Według przyjaciół zmarłej pary Cheryl Sanders od dawna kłóciła się z byłym mężem o dostęp do funduszy zebranych na studia dla ich dwóch córek. Para pobrała się w 1999 roku. Rozwód nastąpił 10 lat później. Od tego czasu relacje byłego małżeństwa nie były przyjacielskie. Sanders była założycielką i prezeską marki fitness Genesis Today. W 2016 roku Duncan pozwał swoją byłą żonę i jej nowego męża o domniemane zniesławienie, pomówienie i zniesławienie przez ich firmę. Widać więc, że zarzewie konfliktu sięga kilku lat wstecz.

Cheryl Sanders - w jakich filmach grała kaskaderka?

Na przestrzeni lat kobieta zastępowała takie aktorki jak Brooke Shields, Sharon Stone, Rene Russo czy Kathleen Turner. Zanim wyruszyła do Hollywood była mistrzynią sztuk walki i kick boxingu. Pierwszą produkcją, w której wystąpiła była "Śmiercionośna ślicznotka" z Whoopi Goldberg i Samem Elliottem w rolach głównych. Grała też w filmach "Ptaszek na uwięzi", "Szklana pułapka 2" oraz serii "Zabójcza broń".

Wystąpiła również w "Powrocie do przyszłości II", gdzie uległa poważnemu wypadkowi. Wcielała się w jedną z członkiń gangu Griffa Tannena, który postanowił ścigać Marty'ego McFly na deskolotce. W scenie, w której grupa zmylona przez podróżnika w czasie wpada na szklaną szybę, Sanders spadła z wysokości ponad 6 metrów miażdżąc sobie kości twarzy, prawego ramienia i dłoni. Co ciekawe kobiet zastępowała oryginalną kaskaderkę, która odmówiła wzięcia udziału w tym numerze.

Po rekonwalescencji Sanders powróciła do zawodu i zagrała między innymi w filmach "Batman i Robin", "Maska", "Aniołki Charliego" oraz "Thor". Jej ostatnią rolą był udział w filmie "Mroczny zakątek" z 2015 roku, w którym zastępowała Charlize Theron. Sanders była również rzeczniczką prasową gwiazd.

