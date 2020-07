Wielka strata dla e-sportu. 6 lipca 2020 roku zmarła kolejna gwiazda internetu. Tym razem chodzi o 26-letnią kanadyjską streamerkę, która była znana jako Ohlana (jej prawdziwe imię to Lana). Co było przyczyną jej śmierci?

Nie żyje Ohlana. Dlaczego 26-latka zmarła?

Ohlana była popularną streamerką, grającą głównie w gry Counter-Strike: Global Offensive a ostatnio również w Valorant. Prowadziła też rozmowy z followersami oraz dzieliła się z nimi swoimi podróżami na streamach w realu. Była dość popularna na Twitchu. W ciągu kariery zebrała ponad 100 tysięcy wiernych widzów. O jej śmierci poinformował portal Dextero, natomiast serwis Shacknews potwierdził zgon dzięki dotarciu do przyjaciół gwiazdy internetu za pośrednictwem komunikatora Discord. Najprawdopodobniej Ohlana popełniła samobójstwo.

Kilka dni przed śmiercią Ohlana zamieściła w sieci niepokojące wpisy w mediach społecznościowych wskazujące na jej kiepską kondycję psychiczną. 6 lipca 2020 roku na jej Twitterze pojawił się przerażający w kontekście jej śmierci post.

" To nie jest niczyja wina. "

Był to ostatni tweet streamerki. Na Twitchu również zamieściła post o podobnej wymowie, w którym napisała, że potrzebuje trochę miłości. Na kilka dni przed śmiercią dość głośno mówiła o problemach osób z depresją. W dzień śmierci wysłała znajomym na Instagramie pożegnalną wiadomość.

" Dziś jest piękny dzień. Idź i ciesz się nim dla mnie. "

Rzesza fanów wyraziła swoje ubolewanie za pośrednictwem mediów społecznościowych. Na Instagramie streamerki zamieszczono link do zbiórki internetowej na pogrzeb dla Ohlany.

" Do przyjaciół i rodziny Lany, ta zbiórka została stworzona, żeby pomóc rodzinie Lany w przygotowaniach pogrzebu. Ponieważ wydatki pogrzebowe są bardzo wysokie, nasza społeczność chce pomóc rodzinie w jakikolwiek sposób. Podczas tego trudnego okresu wszyscy składamy nasze kondolencje rodzinie. Ta zbiórka została przygotowana przez rodzinę. Pieniądze pokryją usługę pogrzebową, która odbędzie się w mieście Victoria, jej grobowiec, trumnę i pochówek. Każda nadpłata trafi na edukację jej siostrzeńców - Hiepa, Huya i Landona, których głęboko kochała i którymi się zajmowała. Lana, byłaś świetną przyjaciółką i wspaniałą osobą. Ci z nas, którzy znali cię osobiście i przeżywali z tobą chwile pełne radości, pozostawiające tak wiele dobrych wspomnień, będą za tobą szczerze tęsknić. Była piękną, zabawną, troskliwą, mądrą i najwspanialszą przyjaciółką. Kochałaś podróże i dobre jedzenie. Wielu ludzi pamięta wspaniały czas spędzony ze swoimi znajomymi z podróży do Wietnamu, na Tajwan, do Tajlandii, Japonii, Korei i wielu innych miejsc. Pamiętamy rozmowy z tobą o wczesnych godzinach porannych, podczas których gadaliśmy o naszych problemach, wydarzeniach z naszych żyć, smutkach i radościach. Bawiłaś nas i sprawiałaś, że każdy czuł, że ma przyjaciółkę, nawet jeśli tylko za pośrednictwem internetu. Zbudowałaś społeczność od zera i zrzeszyłaś ludzi. Wielu osobom te przyjaźnie zmieniły życia i zawsze będą ci za to wdzięczni. Dotrzymywałaś nam towarzystwa, kiedy łapaliśmy doły i sprawiałaś, że czuliśmy się lepiej. Dzieliłaś się z nami radami w sprawach uczuciowych, finansowych, albo zwykłych życiowych aspektach. Zawsze będziemy pamiętać twoje pasje i zainteresowania kryptowalutami i ich sukces, który przewidziałaś. Zmagałaś się z wieloma trudnościami w życiu z bardzo silną postawą, a my zawsze byliśmy twoimi przyjaciółmi, kiedy tylko dzieliłaś się z nami swoimi problemami. Będziemy tęsknić za łzami, śmiechem, uciechami i wspaniałymi wspomnieniami, które dzieliliśmy. Czasy były ciężkie i mamy nadzieję, że twój ból w końcu minął. Zawsze będziesz w naszych umysłach i będziemy cię kochać z głębi serca. Spoczywaj w pokoju. "

To nie pierwsza osoba z Twitcha, która w ciągu kilku ostatnich dni popełniła samobójstwo. Ohlana dołączyła do streamera Reckfula znanego z World of Warcraft, który odebrał sobie życie kilka dni wcześniej oraz gracza w GTA Online Blue622. Chociaż streamowanie na Twitchu często jawi się jako łatwa praca oferująca spory zarobek, w rzeczywistości może wiązać się z presją związana z utrzymywaniem się na topie i radzeniem sobie z czasami toksycznym środowiskiem streamerów i obserwujących. Te czynniki bardzo często mogą wpływać na stan psychiczny i zwiększyć problemy natury mentalnej.

Zobacz też: Nie żyje znany youtuber i streamer. Co było przyczyną śmierci?