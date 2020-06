O filmie "Kot Bob i ja" słyszało wielu kinomanów, szczególnie kociarzy. Nie wszyscy zdawali sobie jednak sprawę, że historia przedstawiona w filmie jest autentyczna, a Bob rzeczywiście istnieje. Ba! Rudzielec nawet zagrał w filmie samego siebie (w niektórych scenach, w innych zastępowali go koci dublerzy). Wczoraj jego właściciel, James Bowen, opublikował druzgocącą wiadomość - Bob zmarł.

Nie żyje kot Bob z filmu "Kot Bob i ja", który uratował życie swojemu właścicielowi

Wspólna historia Jamesa i Boba rozpoczęła się w 2007 roku, kiedy to młody, uzależniony od narkotyków chłopak znalazł i przygarnął wynędzniałego kota z ulicy. Łącząca ich więź narodziła się bardzo szybko i na zawsze odmieniła życie Jamesa. Zawsze podkreślał on, że Bob ocalił mu życie, dając siłę i powód do dalszej walki.

W 2012 roku ukazała się pierwsza książka opowiadająca o ich wspólnych losach. W 2016 roku została zekranizowana (pod tym samym tytułem - "Kot Bob i ja"). W kolejnych latach przybyło nowych książek: "Świat według Boba. Dalsze przygody ulicznego kota i jego człowieka", "Kot Bob i jego podarunek" i "The Little Book of Bob", a rudy kocur stał się światową gwiazdą i prawdziwą inspiracją. W Wielkiej Brytanii Bob cieszył się takim poważaniem, że poznał nawet księżną Cambridge!

W oświadczeniu o śmierci Boba, James Bowen pożegnał przyjaciela we wzruszających słowach: