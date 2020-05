Nie żyje ksiądz Jan A. Był jednym z antybohaterów filmu Sekielskich

Ksiądz Jan A. to postać znana widzom z jednego z najgłośniejszych filmów ostatnich lat - "Tylko nie mów nikomu". W dokument braci Sekielskich duchowny spotkał się ze swoją ofiarą sprzed lat i przyznał do wykorzystywania seksualnego nieletniej. Ksiądz przez lata był proboszczem w Topoli, a z jego wypowiedzi w filmie wynikało, że mógł skrzywdzić nie tylko kobietę, którą poznaliśmy w produkcji. Po premierze "Tylko nie mów nikomu" sprawą Jana A. zajęła się prokuratura.

Nie żyje ksiądz Jan A. znany z filmu Sekielskich

Jak dowiedziała się Gazeta Wyborcza, Jan A. zmarł 15 marca 2020 roku. Informacja dotarła do mediów dopiero teraz, ponieważ kuria nie wydała z tej okazji komunikatu na swojej stronie internetowej, co robi zwykle w przypadku śmierci księży. Informacja trafiła jedynie do wykazu zmarłych duchownych.

Rzecznik kieleckiej kurii, ksiądz Mirosław Cisowski wyjaśnia w rozmowie z Gazetą Wyborczą:

" Na pewno postać księdza stała się znana przez film z ubiegłego roku i być może to powodowało, że nie było informacji i rozgłosu na ten temat. "

Uroczystość pogrzebowa Jana A. odbyła się w kaplicy Domu Księży Emerytów w Kielcach. Podobnie jak w każdym pogrzebie duchownych, również w tym wydarzeniu uczestniczył biskup Jan Piotrowski. Jak twierdzi Cisowski: