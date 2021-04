9 kwietnia 2021 w wieku 99 lat zmarł książę Filip - mąż brytyjskiej królowej Elżbiety II. Informację potwierdził Pałac Buckingham. Książę odszedł w otoczeniu swojej rodziny w zamku Windsor. W czerwcu książę Filip obchodziłby swoje 100. urodziny. Był najdłużej żyjącym mężczyzną w całej historii brytyjskiej rodziny królewskiej.

Nie żyje książę Filip. Mąż królowej Elżbiety II miał 99 lat

W związku ze śmiercią księcia Filipa, w Wielkiej Brytanii obowiązuje żałoba narodowa. Brytyjskie media donoszą, że mąż królowej nie chciał pogrzebu państwowego, a zdecydował się na pogrzeb wojskowy we Frogmore Gardens.

Jak podaje PAP, książę Filip trafił do szpitala króla Edwarda VII w Londynie 16 lutego. Jak wyjaśniał wówczas Pałac Buckingham, było to działanie zapobiegawcze w związku z tym, że książę źle się poczuł i miał tam pozostać przez kilka dni na obserwacji i w celu odpoczynku. Ale 1 marca został przewieziony do innego londyńskiego szpitala - św. Bartłomieja, gdzie przeszedł zabieg z powodu istniejącej wcześniej choroby serca. Kilka dni później został z powrotem przeniesiony do szpitala króla Edwarda VII, z którego 16 marca go wypisano.

W 2017 roku książę Filip wycofał się z pełnienia obowiązków i od tego czasu rzadko pokazuje się publicznie. Po raz ostatni był widziany publicznie w lipcu zeszłego roku przy okazji przekazania ceremonialnej roli szefa The Rifles, pułku piechoty brytyjskiej armii, w ręce swojej synowej, księżnej Camilli.