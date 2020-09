Nie żyje laureat Oscara i twórca muzyki do "Tragedii Posejdona" i "Płonącego wieżowca"

Nie żyje Al Kasha, kompozytor, który zdobył Oscary za piosenki napisane do "Tragedii Posejdona" i "Płonącego wieżowca". Zmarł w Los Angeles w wieku 83 lat. Przyczyna śmierci nie jest znana.

Nie żyje laureat Oscara Al Kasha

Wraz z Joelem Hirschhornem Kasha tworzył duet, który nominowany był do 4 Złotych Globów, 2 nagród Tony, a także do Oscara za "Mojego przyjaciela smoka" (oprócz tego oczywiście wygrał wspomniane dwie statuetki za muzykę do filmów katastroficznych Irwina Allena). Ich najbardziej znaną kompozycją było scoverowane przez Maureen McGovern "The Morning After":

Na temat jego śmierci wypowiedziała się m.in. Diane Warren, twórczyni utworów dla Aerosmith, Cher, Ace of Base, czy Beyonce:

Kasha współpracował też z muzykami pokroju Neila Diamonda, Donny Summer, czy Arethy Franklin. Kompozytor zmarł 14 września 2020 roku w Los Angeles. Miał 83 lata.