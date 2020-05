Nie żyje legenda komedii. Odszedł Jerry Stiller

Kolejna wielka strata. 11 maja 2020 roku odszedł słynny komik i aktor Jerry Stiller. Miał 92 lata. Śmierć potwierdził jego syn, również znany aktor Ben Stiller.

Nie żyje Jerry Stiller

O śmierci Jerry'ego Stillera poinformował Ben Stiller. Aktor zamieścił na swoim Twitterze smutny wpis, w którym wyraził swój żal i podał przyczynę śmierci ojca.

" Jest mi przykro poinformować, że mój ojciec, Jerry Stiller, odszedł z przyczyn naturalnych. Był świetnym tatą i dziadkiem, a przez 62 lata najbardziej oddanym mężem dla swojej żony Anne. Będziemy za nim bardzo tęsknić. Kocham cię Tato. "

Stiller przyszedł na świat 8 czerwca 1927 roku w Nowym Jorku jako Gerald Isaac Stiller. Był potomkiem europejskich Żydów, którzy wyemigrowali do USA. Jego dziadkowie pochodzili z Galicji (terenów obecnie należących do południowochińskiej Polski i Ukrainy), a matka była Polką. Stiller zaczął swoją karierę w latach 50., kiedy po powrocie z frontu II wojny światowej, ukończył Syracuse University na wydziale Mowy i Dramatu. Studiował też w HB Studio w Greenwich Village.

Początkowo występował na deskach teatru. W 1953 roku poznał aktorkę i komiczkę Anne Mearę, z którą ożenił się rok później. Nie tylko założyli rodzinę, ale rozpoczęli również współpracę na scenie. Występowali jako duet komików Stiller and Meara. Ich kariera rozwijała się w ciągu dwóch następnych dekad, co sprawiło, że małżeństwo zaczęło pojawiać się w wielu popularnych programach telewizyjnych, takich jak "Ed Sullivan Show". W tym okresie mieli też krótką przygodę z radiem.

Pod koniec lat 70. zaczęli występować w telewizji, między innymi w programach "Take Five with Stiller and Meara", czy "HBO Sneak Previews". Stiller rozpoczął swoją karierę w telewizji w latach 90. dzięki roli zgryźliwego dziadka w serialu komediowym "Seinfeld". Przez lata wcielał się w kultowego Franka Costanzę. Dzięki tej kreacji został zaproszony do innego sitcomu - "Diabli nadali", w którym grał jedną z głównych ról - Arthura Spoonera. Stiller przez lata występował w wielu innych serialach i filmach, chociażby serii "Zoolander", gdzie zagrał u boku swojego syna Bena Stillera. Była to ostatnia rola Jerry'ego Stillera.

Anne Meara odeszła w 2015 roku w wieku 85 lat. Stiller i jego zona doczekali się dójki dzieci - Bena Stillera i Amy Stiller.

Zobacz też: Gene Dynarski nie żyje. Gwiazdor "Star Treka" i "Seinfelda" miał 86 lat