Nie żyje legenda wrestlingu. Co było powodem śmierci zawodnika WWE?

Smutne wieści dla miłośników wrestlingu. 9 sierpnia 2020 roku odszedł James Harris lepiej znany widzom jako Kamala. Legendarny zapaśnik miał 70 lat.

Nie żyje Kamala - słynny zawodnik WWE

O śmierci zapaśnika poinformował portal TMZ oraz organizacja Cauliflower Alley Club, zajmująca się profesjonalnymi wrestlerami, którzy z jakiegoś powodu potrzebują pomocy. Na stronie organizacji pojawił się wpis na temat śmierci Jamesa "Kamali" Harrisa.

" Rodzina CAC składa najszczersze kondolencje rodzinie, przyjaciołom i fanom z całego świata z powodu informacji na temat legendarnego Jamesa "Kamali" Harrisa, który odszedł w wieku 70 lat. Spoczywaj w pokoju James. "

Według doniesień prasowych Kamala od dawna chorował na różnego rodzaju przypadłości. Od lat 90. zmagał się z cukrzycą, w wyniku której amputowano mu obie nogi. Pod koniec 2017 roku przeprowadzono operację oczyszczania płuc i serca, wokół których zebrał się płyn. Z powodu komplikacji wynikających z operacji, musiał zostać podłączony do maszyny podtrzymującej życie. Po kilku tygodniach zaczął zdrowieć i samodzielnie oddychać, ale nie mógł mówić i nadal pozostawał na intensywnej terapii. 5 sierpnia 2020 roku u Harrisa wykryto koronawirusa. Harris natychmiast udał się do szpitala. COVID-19 przyczynił się do zatrzymania akcji serca, co było bezpośrednim powodem zgonu.

Śmierć Kamali nie tylko wstrząsnęła fanami wrestlingu, ale również jego kolegami po fachu. Internetowe kondolencje złożyli między innymi The Iron Sheik, Jerry "The King" Lawler, Tommy Dreamer, Chris Hero oraz federacje WWE i All Elite Wrestling.

Harris urodził się w mieście Senatobia w stanie Mississippi w maju 1959 roku. Ze względu na trudną sytuację materialną rodziny, został włamywaczem. W wieku 25 lat poznał zapaśnika Bobo Brazila, dzięki któremu zainteresował się wrestlingiem. Profesjonalną karierę zapaśniczą rozpoczął w 1978 roku. Walczył wtedy pod pseudonimem "Sugar Bear". W 1982 roku dzięki Lawlerowi podpisał kontrakt z Continental Wrestling Association. Zmienił wtedy ksywkę na Kimala (która później wyewoluowała w Kamalę), który miał być nieustraszonym ugandyjskim wojownikiem. Z tego powodu nosił charakterystyczny makijaż na ciele i często towarzyszyły mu afrykańska włócznia i tarcza. Dwa lata później zadebiutował jako Kamala na ringu WWE (wtedy jeszcze WWF), gdzie walczył z takimi sławami jak Hulk Hogan czy Andre the Giant.

W latach 80. i 90. kilkukrotnie opuszczał i wracał do WWE. W 1995 roku walczył dla WCW i zaproponował Hoganowi dołączenie do federacji. Na początku lat 00. ponownie występował w WWE. Ostatnia profesjonalna walka Kamali odbyła się w 2006 roku, jednak do 2010 roku nadal pojawiał się na niezależnych ringach. W tym okresie zaczęły się problemy ze zdrowiem, które przekreśliły dalsze występy Kamali.

