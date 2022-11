Nie żyje legendarny komiksowy artysta, współtwórca "Ligi Niezwykłych Dżentelmenów"

Nie żyje rysownik Kevin O'Neill, współtwórca Ligi Niezwykłych Dżentelmenów

Jak podaje portal Gosh Comics, na przełomie października i listopada 2022 roku zmarł Kevin O'Neill, artysta znany z pracy nad serią komiksów "Liga Niezwykłych Dżentelmenów". Według wspomnianej publikacji, artysta przez długi czas walczył z poważną chorobą, aczkolwiek nie zdradzono szczegółów.

O'Neill przez wiele lat był zaangażowany w świat brytyjskich komiksów - rozpoczął karierę jako nastolatek, rysując komiksy z popularnej antologii "2000AD", której następnie był wydawcą. W trakcie pracy nad serią, artysta stworzył postaci pokroju Marshal Law i Nemesis the Warlock, które przyniosły mu sporą popularność na brytyjskim rynku.

W 1999 roku podjął natomiast współpracę z Alanem Moore'em, z którym stworzyli "Ligę Niezwykłych Dżentelmenów". Panowie współpracowali ze sobą przez następne 20 lat, tworząc kolejne odsłony "Ligi", a także jej spin-offów.

Na przestrzeni swojej wieloletniej kariery, Kevin O'Neill współpracował z m.in. Patem Millsem, z którym stworzył mnóstwo komiksów, a w 2022 roku światło dzienne ujrzał specjalny zeszyt "Kids Rule OK!", którego scenariusz napisał Garth Ennis, twórca serii "The Boys". To okazał się być jego ostatni projekt.