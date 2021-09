Nie żyje legendarny komik Norm Macdonald. Miał 61 lat

Nie żyje Norm Macdonald. Komik miał 61 lat

O śmierci Norma Macdonalda poinformował Deadline na podstawie wieści od agentów komika z Brillstein Entertainment. Na temat zmarłego wypowiedziała się producentka i przyjaciółka komika, Lori Jo Hoekstra, która była przy nim, gdy Macdonald zmarł. Kobieta wyznała, że komik od ponad 9 lat zmagał się z rakiem, ale nie chciał o tym mówić publicznie.

Nawet nie wszyscy członkowie rodziny wiedzieli o jego stanie zdrowia. Jak czytamy w jej oświadczeniu:

Był najbardziej dumny ze swojej komedii. Nie chciał nigdy, aby diagnoza wpłynęła na to, jak widzą go jego bliscy oraz widzowie. Norm był czystym komikiem. Kiedyś napisał, że "żart powinien nas zaskakiwać, a nie być dostosowany do odbiorcy". Cóż, definitywnie nigdy nie dostosowywał się do odbiorcy. Będzie nam go niesamowicie brakowało.

Komik został definitywnie najlepiej zapamiętany ze swoich występów w "Saturday Night Live", którego członkiem był w latach 1993-1998. Prowadził wówczas segment "Weekend Update", aczkolwiek występował też w innych skeczach. Zasłynął m.in. tym, że nie zostawiał suchej nitki na O.J-u Simpsonie, podczas najgłośniejszej sprawy sądowej w historii USA.

To on zapoczątkował bardziej "poważne" i dziennikarskie podejście do segmentu "Weekend Update", które pozostało do dziś.

W skeczach bardzo często naśladował innych gwiazdorów - jego najsłynniejszą parodią był Burt Reynolds. Od uśmiechu, przez strój i sposób bycia, Macdonald był genialny w tej roli. Oprócz tego odnajdywał się również w parodiach Clinta Eastwooda, Davida Lettermana, Larry'ego Kinga, Quentina Tarantino oraz Jasia Fasoli.

Norm Macdonald zmarł 14 września 2021 roku po 9 latach walki z nowotworem.