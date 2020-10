Nie żyje legendarny rockowy wokalista i basista The Outfield

Nie żyje Tony Lewis, wokalista i basista brytyjskiego zespołu rockowego The Outfield. Artysta miał 62 lata.

Jak czytamy w oficjalnym oświadczeniu jego rzecznika prasowego, Lewis zmarł "nagle i niespodziewaie" w poniedziałek 19 października 2020 roku. Niestety, rzecznik nie podał przyczyny śmierci artysty.

Lewis rozpoczął karierę muzyczną na początku lat 80., kiedy to wraz z gitarzystą Johnem Spinksem założyli zespół Sirius B. Następnie do tego duetu dołączył perkusista Alan Jackman. Wówczas panowie postanowili grać zupełnie inny rodzaj muzyki i zmienili nazwę na The Outfield.

Grupa praktycznie od razu zaczęła odnosić sukcesy, a jej debiutancki album "Play Deep" z 1985 roku dotarł na 9. miejsce Billboardu i doczekał się potrójnej platynowej płyty w USA (powyżej 3 milionów sprzedanych egzemplarzy).

Tak wysoka sprzedaż krążka była zapewniona przez ogromny sukces singla "Your Love", który dotarł na 6. miejsce zestawienia Billboard Hot 100. Nieco mniej rozpoznawalne były przeboje "All the Love" oraz "Everytime You Cry".

Singiel "Your Love" jest popularny do dziś - na samym YouTubie doczekał się ponad 300 milionów odtworzeń:

Tony Lewis zmarł 19 października 2020 roku. Przyczyna jego śmierci jest nieznana.

