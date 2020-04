Nie żyje legendarny rysownik. Zmarł Mort Drucker - karykaturzysta "Mad Magazine"

8 kwietnia 2020 roku w wieku 91 lat zmarł Mort Drucker - słynny rysownik i karykaturzysta, który przez wiele dekad tworzył dla "Mad Magazine".

Nie żyje Mort Drucker - karykaturzysta "Mad Magazine"

O śmierci artysty poinformował pisarz Jake Tapper, który zamieścił na Twitterze informacje na temat śmierci Druckera.

" Przyjaciel Morta Druckera - rysownik John Reiner przysłał mi e-maila: "Przykro mi poinformować, że Mort odszedł zeszłej nocy. Widziałem się z nim w zeszły piątek - miał problemy z oddychaniem. To nie był koronawirus. Od tygodni poddawał się kwarantannie i nie miał kontaktu z nikim z zewnątrz. W związku z obecną sytuacją nie możemy zorganizować żadnej ceremonii pogrzebowej. Planujemy skremować ciało i urządzić memoriał w późniejszym terminie, kiedy sprawy wrócą do normalności.". Reiner napisał, że ostatnie słowa jakie usłyszał od Druckera to "Jestem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Miałem wspaniałe życie.". "

Nie podano oficjalnej przyczyny śmierci rysownika, ale wiadomo, że nie zaraził się koronawirusem.

Mort Drucker urodził się 22 marca 1929 roku na Brooklynie w Nowym Jorku. Uczęszczał do Erasmus Hall High School, gdzie poznał swoją przyszłą żonę Barbarę. Pobrali się wkrótce po ukończeniu liceum. Kariera rysownicza Druckera rozpoczęła się w 1947 roku. Był asystentem Berta Whitmana w pracy nad komiksem "Debbie Dean". Następnie dołączył do DC Comics (wówczas National Periodical Publications), gdzie zajmował się retuszem. Pracował też dla "Esquire Magazine" nad rysunkami do rubryczki "The Mountain Boys". Na początku lat 50. opuścił DC i zaczął pracę freelenacera dla takich wydawnictw, jak Dell, Atlas (później Marvel Comics) oraz St. John's, okazjonalnie wykonując zlecenia dla byłego pracodawcy.

W 1956 roku tuż dołączył do zespołu "Mad Magazine", zastępując Harveya Kurtzmana, gdzie pracował przez kolejnych 55 lat. Tym samym Drucker stał się rysownikiem o największym, nieprzerwanym stażu pracy w "Mad Magazine". Stworzył wiele karykatur, które trafiły na okładki czasopisma. Zajmował się nie tylko rysowaniem, ale również pisaniem. Spod jego ręki wyszło ponad 400 notek opublikowanych w magazynie. Był również autorem plakatu do filmu George'a Lucasa "Amerykańskie graffiti".

Czterokrotnie był laureatem nagrody National Cartoonists Society Special Features. W 2017 roku zdobył Reuben Award oraz został wprowadzony do National Cartoonists Society Hall of Fame.

