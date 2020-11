Nie żyje legendarny scenarzysta Disneya. Stworzył m.in. "Mojego przyjaciela smoka"

Malcolm Marmorstein, scenarzysta hitów Disneya z lat 70. i serialu "Dark Shadows", czyli gotyckiej opery mydlanej od ABC, zmarł w sobotę 21 listopada w Los Angeles. Miał 92 lata. Informację potwierdził na swoich łamach portal Deadline. Mężczyzna zmarł z powodu raka - taką informację przekazała Deadline'a jego pasierbica, Romy Fleming.

Nie żyje scenarzysta filmowych hitów Disneya

Marmorstein rozpoczął swoją karierę na Broadwayu, pracując jako asystent i menadżer przy takich produkcjach, jak "Tramwaj zwany pożądaniem" z Marlonem Brando, czy "Czego pragnie Lola" z Gwen Verden (obydwie produkcje później doczekały się adaptacji filmowych).

Jeszcze zanim przeprowadził się do Los Angeles w 1967 roku, Marmorstein zaczął pracę przy serialu "The Doctors", gdzie w końcu pełnił rolę głównego scenarzysty. Niedługo potem "skradł go" twórca "Dark Shadows", a Marmorstein zaczął dodawać do scenariuszy nadnaturalne elementy grozy (pojawiły się duchy, czy kobieta zamieniająca się w feniksa).

Wówczas serial osiągnął swój szczyt popularności. Ten kultowy status ma nawet dziś - w 2012 roku film na podstawie serialu stworzył sam Tim Burton, a w głównej roli wystąpił Johnny Depp.

Jeśli chodzi o jego działalność filmową, to najpopularniejszymi produkcjami Marmorsteina były "Mój przyjaciel smok" oraz "Powrót z Góry Czarownic". Obydwa tytuły doczekały się w kolejnych dekadach odświeżonych wersji.

