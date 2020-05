Nie żyje mężczyzna, który próbował zabić Hitlera. Henry Wermuth miał koronawirusa

Pandemia koronawirusa zabrała kolejną ważną, chociaż mało znaną postać. Tym razem istotną z punktu widzenia historii. 7 maja 2020 roku w wieku 97 lat odszedł Henry Wermuth - człowiek, który planował zamach na Adolfa Hitlera. W organizmie mężczyzny wykryto koronawirusa, który spowodował niewydolność całego organizmu.

Nie żyje Henry Wermuth

O smutnym zdarzeniu poinformowała na Twitterze organizacja Israel in Ireland.

" Przeżył Holocaust i COVID-19. Urodzony w Niemczech Henry Wermuth wyzdrowiał z koronawirusa i został zwolniony ze szpitala 5 maja - w 75. rocznicę wyzwolenia Mauthausen, gdzie został uwięziony. Zmarł dwa dni później w wieku 97 lat. "

Życie Wermutha mogłoby być kanwą niezwykle interesującego filmu. Urodził się w żydowskiej rodzinie we Frankfurcie w 1923 roku. Szybko przekonał się o okropieństwach nazizmu na własnej skórze. Kiedy wybuchła wojna hitlerowcy zabrali matkę i siostrę Wermutha. Wraz ze swoim ojcem został zmuszony do pracy dla nazistów. Jako nastolatek trafił do obozu pracy w polskiej miejscowości Kłaj. Marzył o tym, by zabić Adolfa Hitlera. Uważał bowiem, że naziści bez führera nie będą wstanie dalej toczyć wojny i wkrótce wszystko wróci do normy, a on odnajdzie matkę i siostrę.

Zamach na Hitlera

Jako 19-letni chłopak przygotował plan zamachu na Hitlera po tym, jak jeden z więźniów zdradził mu, iż przywódca Trzeciej Rzeszy będzie przejeżdżał pociągiem przez Kłaj, zmierzając na front rosyjski. Wermuth postanowił postawić wszystko na jedną kartę. Uciekł z obozu, dotarł do torów kolejowych i zastawił pułapkę. Ułożył na torowisku stertę kamieni i kłód, licząc, że za ich pomocą wykolei pociąg Hitlera. Niestety pojazd pokonał przeszkodę i Wermuth powrócił do obozu w obawie o własne życie.

Życie po wojnie

W ciągu kolejnych lat trafiał do wielu hitlerowskich obozów, w tym Auschwitz i Mauthausen. Ten ostatni obóz został wyzwolony w maju 1945 roku przez wojska amerykańskie. Po uwolnieniu ważył tylko 33 kilogramy i chorował na gruźlicę. Po wojnie udał się do Londynu, gdzie rozpoczął pracę w branży nieruchomości. Zanim jednak to zrobił, parał się przemytem. W 1995 roku zamach na Hitlera otrzymał medal miasta Frankfurt.

Z czasem stał się odnoszącym sukcesy biznesmenem, wkrótce się ożenił i doczekał się potomstwa. Po wojnie zaczął dzielić się swoimi przeżyciami, które zaowocowały książką "Breathe Deeply My Son". W 2017 roku powstał film dokumentalny o tym samym tytule.

