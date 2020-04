Kolejna ofiara koronawirusa. 27 kwietnia 2020 roku odszedł Troy Sneed - piosenkarz i producent muzyczny, który był gwiazdą gospel. Zmarł w wieku 52 lat z powodu powikłań wywołanych COVID-19. Śmierć nastąpiła w poniedziałek rano w szpitalu w Jacksonville w stanie Floryda.

Nie żyje Troy Sneed. Miał koronawirusa

O śmierci muzyka poinformował portal Deadline.

W ciągu trwającej przeszło 20 lat kariery nagrał ponad 10 płyt, z których single lądowały na szczytach list przebojów muzyki gospel. Seed urodził się 14 grudnia 1967 roku w Perry na Florydzie. Jako młody chłopak początkowo grał w futbol amerykański, ale już wtedy interesował się muzyką i dołączył do chóru Florida A&M. Następnie zaczął śpiewać w Georgia Mass Choir i wystąpił z tym chórem w filmie z Danzelem Washingtonem i Whitney Houston pod tytułem "Żona pastora" z 1996 roku.

Spędził z grupą ponad dekadę, nie tylko udzielając się wokalnie, ale również aranżując wykonywane utwory. W 1999 roku otrzymał nominację do nagrody Grammy w kategorii Najlepszy chór Gospel lub Album chóru za płytę "Higher" w wykonaniu grupy Youth for Christ. Był też odpowiedzialny za wyprodukowania singla "The Struggle Is Over", w którym brało udział ponad 400 chórzystów. Utwór w 2006 roku znalazł się na szczycie listy Hot Gospel Songs magazynu "Billboard".

Pod koniec pierwszej dekady XXI wieku rozpoczął karierę solową. Największymi hitami Seeda były piosenki "Work It Out" z 2008 roku i "My Heart Says Yes" z 2011. Przez lata utrzymywał się na szczycie listy Hot Gospel Songs. Współpracował też ze swoją żoną Emily, z którą w 2003 roku stworzył Emtro Gospel, później znany jako Emtro Music Group. W 2007 roku wraz ze swoim synem Troyem Jr. powołał do życia wytwórnię T-Sneed Records.

Zobacz: Nie żyje aktor z "Gwiezdnych Wojen". Powodem śmierci był koronawirus