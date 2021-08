W wieku 38 lat odszedł jeden z najwyższych ludzi na świecie. Co było przyczyną śmierci?

Igor Vovkovinskiy, najwyższy człowiek w USA, zmarł 20 sieprnia 2021 w wieku 38 lat. Pojawił się on w wielu programach telewizyjnych, reklamach oraz znany jest ze swojego występu na Eurowizji w 2013 roku, gdy towarzyszył reprezentantce Ukrainy, która zajęła wówczas 3. miejsce. Igor miał ponad 230 cm wzrostu.

Nie żyje najwyższy człowiek w USA i gwiazda Eurowizji. Igor Vovkovinskiy miał 38 lat

O śmierci gwiazdora w social mediach poinformowała jego matka. Igor Vovkovinskiy zmarł w szpitalu w Rochester, a oficjalną przyczyną śmierci była choroba serca. Odszedł otoczony rodziną.

Igor urodził się na Ukrainie, ale w wieku 7 lat wyjechał z rodziną do USA, by poddać się leczeniu. Miał dokładnie 234,5 cm wzrostu - jego wzrost był skutkiem choroby. Guz naciskał na przysadkę mózgową, co skutkowało nadmiernym wydzielaniem hormonu wzrostu.

W 2013 roku Vovkovinskiy wystąpił na Eurowizji - pojawił się na scenie obok reprezentantki Ukrainy, Zlaty Ognevich, która ostatecznie zajęła 3. miejsce.