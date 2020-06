Nie żyje piosenkarka znana z zespołu odpowiedzialnego za hit "I'm so Excited"

8 czerwca 2020 roku odeszła gwiazda muzyki pop i RnB Bonnie Pointer. Przez lata współtworzyła zespół The Pointer Sisters, który zasłyną przebojem zatytułowanym "I'm so Excited". Pointer miała 69 lat. Przyczyną śmierci było zatrzymanie pracy serca.

Nie żyje Bonnie Pointer z The Pointer Sisters

O śmierci artystki poinformował portal Deadline. Zgon potwierdziła Anita Pointer - siostra i koleżanka z zespołu zmarłej wokalistki.

Anita Pointer wyraziła swój żal w oficjalnym oświadczeniu dla agencji prasowej PA.

" Z wielkim smutkiem muszę ogłosić fanom The Pointer Sisters, że dziś rano zmarła moja siostra Bonnie. Nasza rodzina jest pogrążona w żalu, w imieniu mojego rodzeństwa, mnie i całej rodziny Pointerów prosimy w tej chwili o wasze modlitwy. "

Bonnie Pointer i jej młodsza siostra June założyły duet The Pointers w 1969 roku. Kiedy po jakimś czasie dołączyła do nich Anita, zmieniły nazwę na The Pointer Sisters. W 1972 roku do grupy dołączyła czwarta z sióstr - Ruth. Rok później nagrały debiutancki album "Fairytale", na którym znalazł się hit "Yes We Can Can".

Kompozytorkami tytułowej piosenki były Bonnie i Anita. Utwór wkrótce wskoczył na listy przebojów i został nagrodzony nagrodą Grammy w kategorii Najlepszy Wokalny Duet lub Grupa Muzyczna - Country. Był też nominowany w kategorii Najlepsza Piosenka Country. W 1977 roku Bonnie opuściła siostry, by rozpocząć karierę solową dla wytwórni Motown. Nagrała wtedy między innymi piosenkę "Heaven Must Have Sent You", która zajęła 11. miejsce na liście Billboard Hot 100.

W 1985 roku Bonnie Pointer wystąpiła gościnnie w programie telewizyjnym "Soul Train". W latach 90. okazjonalnie występowała ze swoimi siostrami, między innymi w roku 1994, kiedy zespół The Pointer Sisters otrzymał gwiazdę na Alei Sław w Hollywood. Nie przeszła na emeryturę i występowała do dnia swojej śmierci.

