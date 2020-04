Nie żyje reżyser kultowych bajek, laureat Oscara. Tworzył "Toma i Jerry'ego" oraz "Popeye'a"

W wieku 95 lat zmarł twórca filmów, reżyser, ilustrator, animator - Gene Deitch. Filmowiec zdobył Oscara za swoją krótkometrażową animację "Munro" w 1960 roku. 4 lata później otrzymał nominację do tej samej nagrody, tym razem za "Here’s Nudnik" i "How to Avoid Friendship".

Nie żyje Gene Deitch, twórca "Toma i Jerry'ego"

O śmierci Deitcha poinformował jego wydawca Petr Himmel. Twórca podobno zmarł niespodziewanie w nocy z czwartku 16 kwietnia na piątek 17 kwietnia w swoim mieszkaniu w Pradze. Dokładne przyczyny śmierci filmowca nie są znane.

Gene Deitch urodził się w Chicago, a przybył do Pragi w wieku 35 lat. Miał pozostać w mieście przez 10 dni, jednak spotkał tam swoją przyszłą żonę i postanowił zostać w mieście na dłużej.

Pracując zza żelaznej kurtyny, Deitch wyreżyserował 13 odcinków animacji "Tom i Jerry" oraz niektóre epizody "Popeye'a". W 2004 roku otrzymał nagrodę Winsora McCaya za swój wkład w rozwój animacji.

Deitch miał trzech synów z pierwszego małżeństwa, wszyscy poszli w ślady ojca i zostali rysownikami i ilustratorami.