Jeden z najsłynniejszych brytyjskich seryjnych morderców zmarł 13 listopada 2020 roku w szpitalu University Hospital of North Durham. Odmówił leczenia powikłań, które pojawiły się po przebyciu COVID-19. Lekarze potwierdzili, że były one przyczyną śmierci Petera Sutcliffe'a. Miał 74 lata.

Peter Sutcliffe nie żyje - Rozpruwacz z Yorkshire zmarł na COVD-19

Najsłynniejszym seryjnym mordercą Wielkiej Brytanii jest oczywiście Kuba Rozpruwacz - tajemniczy zbrodniarz, który nigdy nie został schwytany przez policję. To właśnie dzięki niemu Peter Sutcliff doczekał się przydomku Rozpruwacz z Yorkshire. W ciągu pięciu lat swojej makabrycznej działalności zamordował 13 ofiar, a siedem poważnie okaleczył.

Śmierć Rozpruwacza z Yorkshire potwierdził portal Sky News podczas rozmowy z rzecznikiem prasowym zakładu, w którym przebywał Sutcliffe. Jakiś czas temu więzień został wysłany do pobliskiego szpitala. Dwa tygodnie wcześniej wrócił z ośrodka po przebytym ataku serca. Kiedy okazało się, że ma koronawirusa, został ponownie wysłany do University Hospital of North Durham, gdzie ostatecznie zmarł. Miał wiele chorób współistniejących, takich jak otyłość, cukrzyca i problemy z sercem.

Peter Sutcliffe - kim był Rozpruwacz z Yorkshire?

Peter Sutcliffe urodził się 2 czerwca 1946 roku w Bingley. Był samotnikiem i nigdy nie wchodził w głębsze relacje z rówieśnikami. W wieku 15 lat porzucił szkołę i zaczął dorabiać, imając się różnych zajęć. W końcu udało mu się dostać stałą pracę w fabryce, w której pracował na nocną zmianę. W 1966 roku poznał swoją przyszłą żonę - Sonię Szurmę. Osiem lat później zostali małżeństwem i przeprowadzili się do domu w Heaton. W tym czasie Sutcliffe był kierowcą ciężarówki.

Do pierwszego ataku doszło 5 lipca 1975 roku. Ofiarą była trzydziestosześcioletnia Anna Rogulskyj. Prawdopodobnie wtedy Sutcliffe po raz pierwszy zastosował swoje modus operandi - najpierw ogłuszył kobietę, uderzając ją młotkiem w głowę, a następnie zabrał się do pastwienia nad ciałem, tnąc jej brzuch. Został jednak spłoszony przez przechodnia, dzięki czemu Rogulskyj przeżyła atak. Kolejne dwie napaści również nie zakończyły się śmiercią ofiar.

Pierwszą śmiertelną ofiarą Rozpruwacza z Yorkshire była dwudziestoośmioletnia Wilma McCann. Kobieta została uderzona młotkiem w głowę i wielokrotnie pchnięta nożem w brzuch, szyję i klatkę piersiową. W ciągu pięciu lat Sutcliffowi udawało się jeździć po okolicy i atakować kolejne kobiety. Za cel obrał sobie prostytutki, ale wiele ofiar psychopaty nie miały nic wspólnego z nierządem.

Z czasem poziom okrucieństwa się nasilił. Ciało jednej z kobiet było tak zmasakrowane, że na wierzch wypłynęły jej wnętrzności. Innej morderca wykuł oko. Policja starała się jak mogła, ale nie mogła trafić na trop seryjnego mordercy. Nie pomagały listy od rzekomego przestępcy, a także taśma z nagraniem jego głosu, które przychodziły do George'a Oldfielda - policjanta prowadzącego śledztwo.

Mimo że Sutcliffe był na liście podejrzanych, nie traktowano go jako potencjalnego zagrożenia. Nie pobrano mu grupy krwi, ani nie sprawdzono obuwia, czyli głównych tropów, jakie zostawił za sobą Rozpruwacz z Yorkshire. Głównie dlatego, że żona Sutcliffe zapewniła mu alibi. Mężczyzna wpadł przez przypadek. 2 stycznia 1981 roku zaczepił dwudziestoczteroletnią prostytutkę, która miała być jego kolejną ofiarą.

Parę zatrzymał patrol policji, który miał za zadanie sprawdzać wszystkich mężczyzn korzystających z usług prostytutek. Policjanci rozpoznali, że kobieta podająca się za dziewczynę kierowcy jest prostytutką, oraz że Sutcliffe skłamał na temat swojej tożsamości. Wyszło też na jaw, że tablice rejestracyjne samochodu są fałszywe. Policjanci aresztowali mężczyznę i znaleźli narzędzia zbrodni. Brak alibi ze strony żony spowodował, że Sutcliffe spokojnie przyznał się do winy. Twierdził, że kiedy w latach 60. pracował jako grabarz, usłyszał głos Jezusa, karzący zabijać mu prostytutki.

Podczas procesu sądowego Rozpruwacz z Yorkshire został skazany na dożywocie. Mógł ubiegać się o warunkowe zwolnienie z więzienia po odbyciu 30 lat kary. Specjaliści uznali, że mężczyzna cierpi na schizofrenię paranoidalną w związku z czym, powinien trafić do szpitala psychiatrycznego w Broadmoor przeznaczonego dla wyjątkowo niebezpiecznych przestępców. Przeniesiono go dopiero trzy lata później. Podczas uwięzienia był trzykrotnie atakowany przez współwięźniów. W sierpniu 2016 roku został przeniesiony do HMP Frankland w Durham. Przez wiele lat odsiadki otrzymywał co tydzień tysiące listów od wielbicielek.

