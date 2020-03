Nie żyje słynny seryjny morderca skazany na karę śmierci. Zmarł w swojej celi w wieku 73 lat

28 marca 2020 roku w wieku 73 lat zmarł Lonnie David Franklin Jr. - seryjny morderca okrzyknięty przez prasę mianem The Grim Sleeper. Skazany na karę śmierci przestępca umarł we własnej celi w więzieniu San Quentin.

Nie żyje The Grim Sleeper - Lonnie David Franklin Jr. miał 73 lata

Jak podaje Deadline, informację potwierdzili przedstawiciele więzienia w oficjalnym oświadczeniu.

" Franklin został znaleziony w swojej pojedynczej celi 28 marca około godziny 19:20. Nie wykazywał znaków życia. Udzielono mu pomocy medycznej i wezwano karetkę pogotowia. Franklin został uznany za zmarłego o 19:43. Przyczynę jego śmierci potwierdzą wyniki sekcji zwłok. Nie znaleziono jednak żadnych oznak przemocy. "

Na razie nie wiadomo z jakiego powodu zmarł The Grim Sleeper. Włodarze San Quentin wykluczyli jednak udział osób trzecich, ponieważ w celi śmierci i na ciele skazanego nie było widać żadnych śladów walki.

Kim był Lonnie David Franklin Jr.?

Mężczyzna znany jako The Grim Sleeper przez lata gwałcił i mordował kobiety w Los Angeles. Świat dowiedział się o jego zbrodniach dzięki dziennikarce LA Weekly Christine Pelisek, która ujawniła niewyjaśnione zbrodnie. Przeprowadziła też wywiad z jedyną ocalałą ofiarą psychopaty. Kobieta opisała, jak wyglądał człowiek, którego zbrodnie od dekad były wyciszane przez policję.

Przyczyna tego stanu rzeczy była prosta - ofiarami Franklina padały głównie czarnoskóre prostytutki i kobiety uzależnione od narkotyków - osoby nieuprzywilejowane, których los prawie nikogo nie interesował. Morderstwa dokonywane przez The Grim Sleepera nie przyciągały tak dużej uwagi jak zbrodnie innych seryjnych morderców z Los Angeles - Night Stalkera czy Dusiciele z Hillsidi.

Policja nie podawała informacji o niewyjaśnionych zbrodniach do opinii publicznej, tym samym pozwalając The Grim Sleeperowi mordować dalej. Franklin rozpoczął swoje krwawe łowy w latach 80., by po kilku morderstwach przerwać działalność na kilkanaście lat i znowu do niej powrócić. Co ciekawe Franklin był znany policji. W latach 70. odsiedział wyrok za gwałt zbiorowy na 17-latce. W 1989 roku wpadł na kradzieży dwóch aut.

Policja prowadziła śledztwo w sprawie tajemniczych zabójstw, ale nie zgromadziła odpowiednich śladów. Wielu śledczych podejrzewało, że za morderstwa odpowiada kilka osób. W 2008 roku zaoferowano 500 tysięcy dolarów nagrody za ujawnienie informacji na temat The Grim Sleepera. Przełom w sprawie nastąpił dwa lata później. Udało się bowiem potwierdzić, że DNA znalezione na miejscu jednej ze zbrodni pasuje do kodu genetycznego aresztowanego przez policję krewnego Franklina.

Policja wzięła na cel rodzinę podejrzanego i w końcu dotarła do tajemniczego sprawcy. Był nim 57-letni mieszkaniec Los Angeles - mechanik. Potrzebny był jedynie dowód na to, że Franklin rzeczywiście od wielu lat gwałci i zabija kobiety. Policja użyła podstępu. Udało się zdobyć talerz z restauracji, w której stołował się podejrzany. Próbki z przedmiotu porównano z pozostałościami śliny na ciele jednej z ofiar. Test DNA wskazywał jednoznacznie, że Franklin jest sprawcą co najmniej jednej ze zbrodni.

Po aresztowaniu mężczyzny, w jego domu znaleziono tysiące zdjęć i nagrań kobiet w różnym wieku, głównie czarnoskórych, które były ofiarami, bądź niedoszłymi ofiarami Franklina. Materiały trafiły do obiegu publicznego, w celu zidentyfikowania kobiet. Policja podejrzewała oskarżonego o co najmniej 25 morderstw dokonanych od 1985 do 2007 roku. W 2016 roku sąd skazał Franklina za zabójstwo 10 kobiet i próbę usiłowania zabójstwa na karę śmierci. Pracownicy więzienia San Quentin nie zdążyli wykonać wyroku.

