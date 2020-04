Nie żyje smerf Ważniak. Zmarł aktor użyczający głosu słynnej postaci

12 kwietnia 2020 roku zmarł aktor Danny Goldman. Odszedł w swoim domu w Los Angeles. Miał 80 lat. Przyczyną śmierci były komplikacje po dwóch zawałach serca, które przeszedł w grudniu 2019 roku. U Goldmana nie wykryto koronawirusa.

Nie żyje Danny Goldman

Jak podaje Deadline, o śmierci aktora w oficjalnym oświadczeniu poinformowała rodzina. Goldman urodził się 30 października 1939 roku w Nowym Jorku. Był przede wszystkim aktorem głosowym, telewizyjnym i filmowym, ale przez wiele lat pracował również jako reżyser castingów. Początkowo występował w serialach, którym pozostał wierny przez kolejne dekady. Grał między innymi w takich tytułach, jak "The Good Life", "Room 222", "Dorwać Smarta", "The Partridge Family", "Love, American Style", "Needles and Pins", "Columbo", "Baretta", "Chico and the Man", czy "Diabli nadali".

Głównie wcielał się w przemądrzałych bohaterów. Z tego powodu dostał jedną z najbardziej rozpoznawalnych ról w swojej karierze - dubbingował Smerfa Ważniaka w kultowej kreskówce z lat 80. produkcji Hanna-Barbera. Po latach powrócił do postaci w parodii "Smerfów", która ukazała się w jednym z odcinków serialu "Robot Chicken".

Inną dobrze znaną rolą Goldmana była postać denerwującego studenta w komedii Mela Brooksa pod tytułem "Młody Frankenstein". Chodzi o postać z jednej z pierwszych scen, w której tytułowy bohater jest przyciskany przez swojego ucznia w sprawie sławetnego przodka. Goldman wystąpił też w takich filmach, jak "M*A*S*H", "Linda Lovelace for President", "Przełomy Missouri" oraz "Tam wędrują bizony". Jego ostatnią rolą była postać detektywa Boba Zablonsky'ego w kilku odcinkach serialu "Zabójcze umysły" z 2005 roku.

