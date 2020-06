Nie żyje twórca "Absolwenta". Co było przyczyną śmierci?

Nie żyje pisarz Charles Webb, którego debiut literacki zainspirował Mike'a Nicholsa do wyreżyserowania głośnego filmu z 1967 roku pod tytułem "Absolwent". Odszedł 16 czerwca 2020 roku w angielskim mieście Eastbourne.

Nie żyje Charles Webb - twórca "Absolwenta"

O śmierci pisarza poinformował portal Deadline. Zgon potwierdził przyjaciel Webba - dziennikarz Jack Malvern. Przyczyną była choroba krwi. Webb urodził się 9 czerwca 1939 roku w San Francisco w stanie Kalifornia. W 1961 roku ukończył Williams College. Dwa lata później napisał swoją pierwszą powieść, która była kanwą kultowego filmu z Dustinem Hoffmanem w roli głównej. Mowa oczywiście o "Absolwencie".

Zarówno książka, jak i film opowiada losy Benjamina Braddocka - młodego mężczyzny, który zaczyna romans z panią Robinson (Anne Bancroft) - żoną swojego partnera biznesowego. Według Webba historia ukazana w "Absolwencie" była inspirowana jego własnymi przeżyciami, kiedy po ukończeniu studiów wyjechał do Los Angeles. Pisarz podkreślał jednak, że powieść nie ma charakteru autobiografii.

Nagrodzona Oscarem produkcja Nicholsa jest nie tylko bardzo wierna oryginałowi, ale również do dziś podziwiana przez miłośników kina. Webb nie miał jednak okazji kąpać się w glorii "Absolwenta". Dostał jedynie 20 tysięcy dolarów za sprzedanie praw autorskich do filmu. Nie otrzymał nigdy więcej pieniędzy za "Absolwenta", nawet od twórców teatralnych adaptacji słynnego tytułu. Webb słynął jednak ze swojego minimalizmu. Przez większość życia był bez grosza przy duszy. Przekazał swoje prawa autorskie organizacji Anti-Defamation League, a rzeczy materialne, wliczając w to dzieła sztuki Roberta Rauschenberga i Andy'ego Warhola rozdał. Przeprowadził się z żoną Eve Rudd do furgonetki, by mieszkać na osiedlach przyczep lub w koloniach nudystów.

Webb w ciągu swojego życia napisał też inne powieści, między innymi "The Marriage of a Young Stockbroker" i "New Cardiff". Obie zostały przeniesione na język filmu. W 2007 roku stworzył kontynuację "Absolwenta" - "Home School". Jak sam wyznał, zrobił to w głównej mierze dla pieniędzy. Po kilku latach rozwiódł się z żoną, ale para zrobiła to wyłącznie w ramach protestu skierowanego w amerykańskie prawo małżeńskie. Przez kolejne lata życia pozostali jednak w nieformalnym związku, wychowując dwójkę swoich dzieci. Eve Rudd zmieniła wkrótce imię na Fred, by solidaryzować się z grupą wsparcia dla mężczyzn o niskim poczuciu własnej wartości. Zmarła w 2019 roku.

