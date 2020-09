Nie żyje twórca "Forresta Gumpa". Miał 77 lat

Smutne wieści dla miłośników książek o Forreście Gumpie. 16 września 2020 roku odszedł Winstom Groom - pisarz, który stworzył postać, która zasłynęła dzięki nagrodzonemu pięcioma Oscarami filmowi Roberta Zemeckisa. Groom Miał 77 lat.

Nie żyje Winstom Groom - twórca "Forresta Gumpa"

Informację o śmierci Grooma przekazał portal Tuscaloosa Thread. Według doniesień pisarz odszedł w środę wieczorem w swoim domu w Point Clear w stanie Alabama. Nie podano przyczyny jego śmierci.

" Jesteśmy zasmuceni wieścią o odejściu jednej z naszych Legend - Winstona Grooma. Skończył nasz uniwersytet w 1965 roku. Był autorem 16 książek, między innymi "Forresta Gumpa". Nasze myśli i modlitwy podczas tego trudnego czasu są z jego rodziną. "

Groom urodził się 23 marca 1943 roku w stanie Waszyngton, ale dzieciństwo spędził w hrabstwie Mobile w Alabamie. Uczęszczał tam do szkoły wojskowej. Początkowo chciał być prawnikiem, jak jego ojciec, lecz na studiach na uniwersytecie w Alabamie odkrył zamiłowanie do literatury i postanowił pisać książki. W latach 1965-67 służył w armii amerykańskiej. Był weteranem wojny w Wietnamie.

Podczas pobytu na wojnie pracował jako korespondent wojenny dla "Washington Star". Szybko zaczął jednak karierę pisarza. Jego debiutem była powieść z 1978 roku pod tytułem "W lepszych czasach", opowiadająca o trzech żołnierzach służących w Wietnamie, których patriotyzm został zniszczony przez udział w konflikcie. Ten wątek wrócił w jego największym dziele - "Forreście Gumpie" oraz innych powieściach pisarza.

W 1986 roku powstał "Forrest Gump", który był jego czwartą książką. Powieść stała się bestsellerem dopiero dzięki filmowej adaptacji Roberta Zemeckisa z Tomem Hanksem w roli głównej, która ukazała się w 1994 roku. Film został nagrodzony wieloma Oscarami. Rok później Groom napisał kontynuację przygód Forresta pod tytułem "Gump i spółka". Tytułowy bohater został stworzony na podstawie osobistych doświadczeń pisarza oraz osób, które poznał na przestrzeni swojego życia. Inspiracją dla Forresta był chłopiec, którego znał w dzieciństwie.

W 2016 roku powstała jego ósma i ostatnia powieść "El Paso". W swojej karierze stworzył też wiele książek historycznych. Ostatnią była "The Allies: Roosevelt, Churchill, Stalin, and the Unlikely Alliance That Won World War II" z 2018 roku.

