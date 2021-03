Nie żyje twórca kasety magnetofonowej. Pomógł też stworzyć płyty CD

Zmarł Lou Ottens - twórca kasety magnetofonowej, który pomógł również powołać do życia płyty CD. Jego wynalazki miały ogromny wpływ na kształt współczesnej muzyki. Miał 94 lata.

6 marca 2021 roku zmarł niderlandzki inżynier Lou Ottens, który był cichym bohaterem miliardów miłośników muzyki na całym świecie. To właśnie dzięki niemu melomani mogli korzystać z dobrodziejstw kasety magnetofonowej, a w późniejszych latach płyty CD. Miał 94 lata.

Jak podaje Deadline, o śmierci wynalazcy jako pierwsza poinformowała gazeta "NRC Handelsblad". Nie zdradzono jednak żadnych szczegółów odejścia Ottensa. Urodził się 21 czerwca 1926 roku jako Lodewijk Frederik Ottens. Jako nastolatek zainteresował się majsterkowaniem przy radioodbiornikach. Kontynuował swoje hobby, aż dostał posadę w firmie Phillips. Zasłynął dzięki pracy nad udoskonaleniem ogromnych i mało praktycznych magnetofonów szpulowych i przenośności nagrań audio. Ottens we wczesnych latach 60. został mianowany szefem rozwoju nowych produktów w firmie Philips i to właśnie dzięki tej firmie udało mu się stworzyć pierwszą w historii kasetę magnetofonową. Co ciekawe, prototyp był wykonany z drewna i posłużył jako forma dla plastikowych kaset.

Ten niepozorny wynalazek, który zadebiutował w 1963 roku, zmienił nie tylko sposób słuchania muzyki na całym świecie, ale wpłynął również na jej kształt. Nie bez powodu w 2016 roku powstał film dokumentalny o kasecie magnetofonowej "Cassette: A Documentary Mixtape", w którym oprócz Ottensa wystąpiło wielu twórców, opowiadających jak ważne w ich życiu było dzieło inżyniera.

Kaseta magnetofonowa była rewolucyjnym wynalazkiem, i dominowała wśród dystrybutorów muzyki od lat 70. do połowy lat 80. XX wieku. Warto też wspomnieć, że kasety były również nośnikami danych, dlatego znalazły zastosowanie wśród informatyków, a także twórców i odbiorców gier wideo. Ottens wyznał po latach, że był świadomy ewentualnego sukcesu swojego wynalazku. Nie przyszło mu jednak do głowy, że zrewolucjonizuje on cały świat.

Oczywiście kasety kompaktowe nie były idealne i miały wielu przeciwników pośród bardziej wyrafinowanych melomanów, którzy cenili sobie jakość dźwięku. Problemem było też częste rozluźnianie się taśmy. Z tego powodu wielu użytkowników kaset miało pod ręką ołówek lub długopis, za pomocą którego nawijali taśmę. Sukces mobilnego formatu audio został wzmocniony przez pojawienie się magnetofonów samochodowych, boomboxów, a także stworzeniem przez Sony odtwarzacza Walkman. Bez kaset powyższe odtwarzacze nigdy by jednak nie powstały. Kasety magnetofonowe przyczyniły się również do powstania tak zwanych mixtape'ów.

20 lat po sukcesie kaset Ottens jako dyrektor techniczny działu audio w firmie Philips pomagał w pracach nad kolejnym rewolucyjnym wynalazkiem dla branży muzycznej i informatycznej - płytą CD. Był częścią zespołu, który opracował płyty kompaktowe - format, który powstał w wyniku nieudanego eksperymentu z dyskami laserowymi i ostatecznie zdetronizował kasety jako dominujący w sprzedaży nośnik muzyki i danych.

Prace nad pierwszymi płytami CD zaczęły się w latach 70. za sprawą wynalazku zwanego ALP (audio long play). Nowy format wykorzystujący technologię laserową powstał, by konkurować z dominującymi wówczas płytami winylowym. Po raz pierwszy protoplastę CD zaprezentowano w roku 1979, a wraz z nadejściem nowej dekady we współpracy z Sony, wypracowano nowe standardy jej produkcji. Dwa lata później firma Philips pokazała świat pierwszy produkcyjny odtwarzacz CD. Wtedy w rozmowie z BBC Ottens stwierdził, że konwencjonalny gramofon jest już przestarzały.

Globalna sprzedaż płyt kompaktowych osiągnęła szczytowy poziom w roku 2000. Był to początek końca tradycyjnych nośników audio. Pojawienie się Napstera i możliwość internetowego udostępniania plików zaczęły poważnie wpływać na przemysł muzyczny i z czasem doprowadziły do powstania platform streamingowych z muzyką, które obecnie wypierają takie nośniki jak winyle czy płyty CD.

Entuzjaści kaset gramofonowych nadal istnieją, chociaż korzystają z wynalazku Ottensa raczej w celach kolekcjonerskich. Kasety przynajmniej na razie nie doczekały się jednak kultu winyli.