Nie żyje twórca magazynu Hustler i milioner, Larry Flynt

Nie żyje Larry Flynt. Założyciel Hustlera miał 78 lat

Śmierć biznesmana i twórcy medialnego imperium potwierdził jego brat, Jimmy Flynt w rozmowie z Washington Post. Larry Flynt w trakcie prawie 50-letniej kariery przyczynił się bardzo do rozwoju przemysłu pornograficznego i wolności słowa w mediach. W 1974 roku założył magazyn "Hustler", potem rozbudowując swoje imperium medialne w kolejnych gałęziach branży (tworząc m.in. Hustler TV).

Flynt był jednak bohaterem wielu skandali obyczajowych, które często dotyczyły tego, co można, a czego nie można pokazywać w mediach. Przykład kilku najpoważniejszych rozpraw sądowych z udziałem Larry'ego Flynta mogliśmy obejrzeć w chociażby nominowanym do Oscara filmie Milosa Formana "The People vs. Larry Flynt". Tytułowego biznesmana zagrał Woody Harrelson, natomiast sam Flynt pojawił się gościnnie w roli sędziego.

Flynt w ramach promocji swoich klubów nocnych zaczął wydawać w 1972 roku Hustler Newsletter, który pełnił funkcję informacyjno-promocyjną. Dwu-stronnicowa gazetka stała się tak popularna, że w 1974 roku postanowił zacząć wydawać jej rozbudowaną wersję zwaną po prostu "Hustler" - ten różnił się od np. "Playboya" tym, że pokazywał zdjęcia pornograficzne.

W 1978 roku Flynt został postrzelony, kiedy opuszczał budynek sądu w Georgii. Okazało się, że strzelcem był seryjny morderca Joseph Paul Franklin. Od tamtego czasu Flynt musiał jeździć na wózku, ponieważ został sparaliżowany. Franklin po latach przyznał się do zbrodni i został skazany na śmierć. Flynt publicznie potępił decyzję sądu, nie zgadzając się na wykonanie kary. Jego krytyka nie została jednak wysłuchana.

Mężczyzna był też zaangażowany politycznie - kilkukrotnie startował w wyborach o fotel gubernatora Kalifornii. W 2017 roku zaproponował natomiast 10 milionów dolarów w zamian za materiały obciążające Donalda Trumpa, które doprowadziłyby do impeachmentu byłego prezydenta USA.

Kluby Hustler, jak i sama gazeta do dziś są dostępne w wielu krajach. Nie znamy przyczyny śmierci Larry'ego Flynta. Miał 78 lat.