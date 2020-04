Nie żyje twórca seriali "Magnum" i "Nieustraszony". Zmarł z powodu koronawirusa

Joel Rogosin jest już piątą ofiarą koronawirusa w domu spokojnej starości Motion Picture Television Fund w ciągu ostatnich dwóch tygodni. Innymi byli John Breier, Allen Garfield, Ann Sullivan i Allen Daviau. Wśród ponad 220 mieszkańców placówki, aż u 14 zdiagnozowano koronawirusa. Natomiast 9 z 400 pracowników było nosicielami wirusa.

Rogosin zamieszkał w domu spokojnej starości w 2013 roku. Przedtem prowadził naprawdę pełną sukcesów karierę. W 1957 roku zaczął pracę w przemyśle filmowym jako posłaniec dla Columbia Pictures. Później objął funkcję producenta m.in. "Magnuma" i "Nieustraszonego". Za swoją pracę przy pierwszym z seriali został nominowany do nagrody Emmy.

Szef domu spokojnej starości dla ludzi telewizji, Bob Beitcher opisał zmarłego producenta w krótkim oświadczeniu:

"

Wtedy ich jeszcze nie nazywali showrunnerami, ale w czasach 3 stacji telewizyjnych to właśnie oni byli kręgosłupem przemysłu TV. Nie było pokojów scenarzystów i długich rozmów z wieloma osobami kreatywnymi - byli po prostu producenci, którzy odpowiadali za to, by praca szła codziennie. Zarządzali tworzeniem i pisaniem scenariuszy, zatrudnianiem i przygotowywaniem reżyserów, zatrudnianiem aktorów, przygotowaniem ścieżki dźwiękowej i zatwierdzaniem montażu i korekcji barw. "