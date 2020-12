Nie żyje twórca serialu "Columbo". Steven Spielberg: "Był jednym z moich ulubionych nauczycieli"

William Link, którego kariera w branży filmowej trwała ponad 60 lat, zmarł w niedzielę 27 grudnia 2020 roku. O jego śmierci portal Deadline poinformowała jego żona, Margery Nelson. Dwa tygodnie wcześniej skończył 87 lat.

William Link nie żyje. Miał 87 lat

William Link urodził się 15 grudnia 1933 roku w Filadelfii. W wieku 14 lat poznał Richarda Levinsona, z którym niemal od razu zaczął tworzyć kryminalne historie, scenariusze radiowe i opowiadania. Duet współpracował ze sobą aż do śmierci Levinsona w 1987 roku. To właśnie z nim William Link stworzył klasyki wśród telewizyjnych kryminałów, w tym kultowego "Columbo".

Serial z Peterem Falkiem w roli tytułowego detektywa, był pierwotnie emitowany przez stację NBC w latach 1971-1978. Produkcja spopularyzowała odwrócony format opowieści detektywistycznej, w której najpierw widzimy zbrodnię i jej sprawcę, a dopiero później przyglądamy się śledztwu. Prócz "Columbo" Link i Levinson stworzyli kilkanaście innych detektywistycznych seriali telewizyjnych, w tym "Napisała: Morderstwo", "Prawo Burke'a", "Ścigany", "Mannix", "Jericho", "Ellery Queen", "Zagadki Cosby'ego" oraz "Tenafly" - jeden z pierwszych seriali w latach 70., w których główną rolę grał czarnoskóry aktor. William Link i Richard Levinson byli prawdziwymi showrunnerami swoich seriali - wymyślali je, pisali scenariusze (oryginalne lub adaptowane) i pełnili role producentów.

William Link wyprodukował też sporo telewizyjnych filmów kryminalnych, m.in. "The Savage Report" w reżyserii Stevena Spielberga, "Poczucie winy" z Anthonym Hopkinsem w roli głównej oraz "Łowcę", w którym Steve McQueen zagrał swoją ostatnią rolę w życiu. W swoich produkcjach detektywistycznych skupiał się nie tylko na tajemnicach, morderstwach i rozwiązywaniu zagadek, ale także na kwestiach społecznych. Filmem "My Sweet Charlie" (1970) w sposób przełomowy opowiadał o relacjach osób o odmiennych kolorach skóry, zaś "That Certain Summer" z 1972 roku jako jeden z pierwszych filmów telewizyjnych podejmował temat homoseksualizmu.

William Link był wielokrotnym zdobywcą prestiżowych nagród, w tym dwóch Emmy i dwóch Złotych Globów. Otrzymał też Nagrodę Królowej za całokształt osiągnięć w zakresie tworzenia opowieści detektywistycznych. Pełnił rolę prezesa stowarzyszenia Mistery Writers of America.

Steven Spielberg pożegnał Williama Linka

Pod okiem Williama Linka swoje pierwsze kroki w branży filmowej stawiał Steven Spielberg. Legendarny filmowiec wyreżyserował pierwszy odcinek "Columbo" w 1971 roku. Spielberg pożegnał Williama Linka obszernym oświadczeniem, w którym nazwał go swoim ulubionym nauczycielem i osobą, której zawdzięcza swoją karierę:

Prawdziwie dobra natura Billa zawsze inspirowała mnie do wykonywania dobrej pracy dla człowieka, który wraz z Dickiem Levinsonem, odegrał znaczącą rolę w tym, co stało się moją prywatną szkołą filmową na tyłach studia Universal. Bill był jednym z moich ulubionych i najbardziej cierpliwych nauczycieli i, bardziej niż czegokolwiek innego, nauczyłem się od niego prawdziwej anatomii fabuły. To był dla mnie prawdziwy przełom, kiedy Bill i Dick zaufali młodemu, niedoświadczonemu reżyserowi, pozwalając mu zrobić pierwszy epizod "Columbo". Ta praca przekonała studio, by pozwoliło mi zrobić "Pojedynek na szosie". Dlatego za to wszystko, co nastąpiło potem jestem niezmiernie wdzięczny Billowi. Moje myśli są przy Margery i całej jego rodzinie.

William Link zmarł 27 grudnia 2020 w Los Angeles. Przyczyną śmierci była niewydolność serca.