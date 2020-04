Nie żyje twórca serialu "Pełna chata". Co było przyczyną śmierci?

Odszedł Thomas L. Miller - producent i twórca wielu hitów telewizyjnych. Zmarł 5 kwietnia 2020 roku w Salisbury w stanie Connecticut na skutek komplikacji spowodowanych chorobą serca. Miał 79 lat.

Nie żyje Thomas L. Miller. Twórca "Pełnej chaty" miał 79 lat

O śmierci producenta poinformowano w oficjalnym oświadczeniu wydanym przez Warner Bros Television Group.

" Thomas Miller urodził się, by dostarczać rozrywki, przelewając niepohamowaną pasję i miłość do dawania radości innym przez pracę swojego życia. Posiadał wspaniałe umiejętności. Był jednocześnie rozważnym i pełnym smaku producentem wykonawczym, niezwykle utalentowanym scenarzystą i odnoszącym sukcesy producentem, którego wiele przebojowych seriali na długo pozostanie w zbiorowej pamięci fanów na całym świecie. Wszyscy w Warner Bros. Television Group i rodzinie "Pełniejszej chaty" będą za nim bardzo tęsknić. Naszą miłość wysyłamy do jego wieloletniego partnera Boba Boyetta i rodziny Millerów. "

Thomas L. Miller urodził się 31 sierpnia 1948 roku w Milwaukee. Po zakończeniu studiów w 1962 roku przeprowadził się do Los Angeles. Jego kariera w show-biznesie zaczęła się od współpracy ze słynnym reżyserem Billym Wilderem. Podczas czterech lat u boku Wildera nauczył się, jak powstają filmy. Wspólnie pracowali nad takimi produkcjami jak "Słodka Irma" czy "Szczęście Harry’ego". Pozostali przyjaciółmi aż do śmierci reżysera w 2002 roku.

Następnie Miller został asystentem szefa programowego 20th Century Fox. Tam współtworzył serial komediowy "Nanny and the Professor". Szybko przeniósł się jednak do Paramount Studios, gdzie został wiceprezesem do spraw rozwoju. Nadzorował wiele seriali, programów i filmów telewizyjnych, między innymi serie "The Odd Couple" i "Love, American Style". W końcu postanowił rozpocząć pracę na własną rękę, zakładając Miller-Milkis Productions wraz z Edwardem K. Milkisem.

Wspólnie stworzyli serial komediowy "Happy Days" oraz jego spin-offy - "Laverne and Shirley" i "Mork and Mindy". W latach 70. Miller zajął się też produkcją filmów "Transamerican Express" z Genem Wilderem i Richardem Pryorem w rolach głównych oraz "Nieczyste zagranie", w którym zagrali Goldie Hawn i Chevy Chase. Odpowiadał też za serial "Bosom Buddies", dzięki któremu zaczęła się kariera Toma Hanksa.

Najpopularniejsze seriale Millera pojawiły się w kolejnych dekadach. Wystarczy przywołać takie tytuły jak "Pełna chata", "The Hogan Family", "Larry i Balki", "Family Matters" czy "Krok za krokiem". Przez wiele lat pracował z Robertem L. Boyettem, który był również jego partnerem życiowym. Na początku nowego millenium Miller przeniósł się do Nowego Jorku, gdzie zaczął produkować przedstawienia teatralne. W 2011 roku wygrał Tony Award w kategorii Najlepsza sztuka teatralna za "Czas wojny".

W 2016 roku Miller i Boyet powrócili do seriali, tworząc kontynuację swojego największego przeboju - "Pełniejszą chatę". Produkcja trafiła na Netflix. Doczekała się 5 sezonów. Produkcję zakończono w 2020 roku. Po wyprowadzce z Los Angeles Miller i Boyet osiedlili się w Connecticut. Byli parą przez 40 lat.

