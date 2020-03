Nie żyje włoska gwiazda kina. Grała u Felliniego i Antonioniego

23 marca 2020 roku w Madrycie odeszła włoska gwiazda kina. Lucia Bosè miała 89 lat i według potwierdzonych informacji zmarła z powodu choroby płuc.

Nie żyje Lucia Bosè

O śmierci aktorki doniósł jej syn - hiszpański muzyk Miguel Bosè. Mężczyzna przekazał smutną wiadomość na swoim Twitterze.

" Drodzy przyjaciele... Informuję was, że właśnie odeszła moja matka Lucía Bosé. Jest teraz w najlepszym z miejsc. "

Jak podała włoska prasa, Bosè zmarła z powodu zapalenia płuc.

Lucia Bosè urodziła się 28 stycznia 1931 roku w Mediolanie. Pochodziła z biednej rodziny i utrzymywała się jako ekspedientka w cukierni. Jej życie zmieniło się diametralnie, kiedy w 1947 roku została Miss Włoch. To wydarzenie przyniosło jej rozpoznawalność i otworzyło drzwi do kariery aktorskiej.

Wystąpiła w wielu filmach włoskiego neorealizmu lat 50., współpracując z najsłynniejszymi filmowcami tego okresu. W 1950 zagrała w dwóch głośnych produkcjach - "Nie ma pokoju pod oliwkami" Giuseppe De Santisa oraz w "Kronice pewnej miłości" Michelangelo Antonioniego. Antonioni obsadził ją również w swoim następnym dziele - filmie "Dama bez kamelii" z 1953 roku. Wystąpiła też w "Śmierci rowerzysty" Juana Antonia Bardema i "Jutrzence" Luisa Buñuela z 1955 roku. Niestety w 1956 roku musiała przerwać swoją karierę i zająć się wychowywaniem dzieci.

Do aktorstwa powróciła pod koniec lat 60., grając między innymi u Federico Felliniego w filmie "Satyricon" i braci Tavianich w "Pod znakiem skorpiona". W kolejnych latach grywała mniejsze role we włoskich produkcjach kinowych i serialach telewizyjnych. Ostatnią rolą Bosè była postać Lucii w hiszpańskim dramacie z 2013 roku "One More Time", opowiadającym o 80-letniej aktorce, która po latach wraca do swojego rodzinnego miasteczka.

W 1956 roku Bosè poślubiła słynnego hiszpańskiego matadora Luisa Miguela Gonzáleza Lucasa. Urodziła mu trójkę dzieci, Para rozstała się w 1967 roku.

