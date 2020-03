Nie żyje wnuk Daniela Olbrychskiego. Tragedia w rodzinie aktora

W niedzielę 15 marca 2020 roku w sieci pojawiła się przerażająca informacja. W wieku 28 lat zmarł Jakub Olbrychski, pochodzący z aktorskiej rodziny syn Rafała Olbrychskiego i wnuk Daniela Olbrychskiego. Nie podano przyczyny śmierci mężczyzny. Wiadomo jedynie, że od lat cierpiał na poważną chorobę psychiczną.

Jak podaje "Super Express", o śmierci Jakuba Olbrychskiego poinformował jako pierwszy jego brat Antoni. Informacja o śmierci wnuka słynnego aktora pojawiła się na Facebooku. Post został już jednak skasowany. Młodszy brat Jakuba nie wie, co było jego przyczyną śmierci.

"

Kuba chorował na schizofrenię, ale skłonienie go do leczenia było bardzo trudne. Mimo to w ciągu kilkunastu ostatnich lat wielokrotnie poddawał się leczeniu. Był w szpitalach na Sobieskiego, w Tworkach, w Drewnicy i w Lublińcu. Ale zawsze prędzej czy później odstawiał leki, wracał do nałogów, a z tym przychodziła psychoza. Podobnie z terapiami - zaczął ich kilkanaście, ale nigdy nie udało się go utrzymać na nich dłużej. Pomóc mu było ciężko. Nie cierpiał nadzoru, buntował się, uciekał. Teraz po prostu wyszedł bez niczego. W samej koszuli, bez dokumentów. Nie wiadomo czy umarł z wycieńczenia, od mrozu, czy ktoś go zabił. "