Nie żyje wykonawca popularnych "kaczuszek". Bez hitu nie może się odbyć żadne wesele

Piosenkarz J.J.Lionel to tak naprawdę Jean-Jacques Blairon. W latach 80. muzyk wykonywał utwór o tańcu kaczuszek, czym zyskał sobie popularność na całym świecie. W Polsce hit, który tak naprawdę nazywa się "La danse des Canards" jest kompozycją, którą zna każde pokolenie.

Nie żyje J.J.Lionel, wykonawca "kaczuszek"

Lionel zmarł 14 lipca w walońskiej miejscowości Comines-Warneton. O śmierci artysty poinformowały belgijskie media. Piosenkarz miał 72 lata i był wykonawcą jednego przeboju.

Gazeta "L'Avenir" donosi, że płyty z weselnym przebojem sprzedały się w liczbie 3,5 miliona egzemplarzy. Utwór przyniósł artyście duża sławę, jednak nie pieniądze. Nigdy nie wzbogacił się na piosence, ponieważ nie jest autorem tekstu ani muzyki kultowego numeru.

"La danse des Canards" czyli popularne "Kaczuchy" to utwór powstały w 1957 roku. Autorem chwytliwej melodii jest szwajcarski akordeonista Werner Thomas. Pierwotnie kompozycja nosiła tytuł "Der Ententanz", później zmieniono go na "Der Vogeltanz", co można tłumaczyć jako "Taniec ptaków".