Nie żyje znany wokalista Justin Towns Earle. Miał zaledwie 38 lat

Justin Townes Earle był wokalistą i kompozytorem, a także synem Steve'a Earle'a, innego znanego wokalisty/kompozytora. 38-latek zmarł, a informację potwierdzono na jego Facebooku w niedzielę (23 sierpnia) wieczorem.

Nie żyje Justin Townes Earle

Jak czytamy w oficjalnym oświadczeniu rodziny na Facebooku:

" Z niezwykłym smutkiem informujemy was o śmierci syna, męża, ojca i przyjaciela Justina. Tak wiele osób polegało na jego muzyce i słowach w trakcie tylu lat. Mamy nadzieję, że jego twórczość nadal będzie wam pomagała w waszych życiach. Będzie nam ciebie brakowało, Justin. "

Earle zaczął karierę jako nastolatek. Dorastając w Nashville, chłopak miał sporo znajomych zainteresowanych muzyką, więc znalezienie zespołu nie było trudne. W końcu do swojej kapeli zatrudnił go jego ojciec, Steve Earle. Niestety niedługo później został wyrzucony z The Dukes, ponieważ miał problemy z narkotykami. Jak podaje Pitchfork, młody muzyk przeżył aż 5 przedawkowań heroiny do 21. roku życia. Od tamtego czasu stronił od jakichkolwiek używek.