Jak podaje The New York Times, 25 marca 2020 zmarł zwycięzca programu Top Chef. 59-letni Floyd Cardoz zaraził się koronawirusem podczas podróży z Bombaju do Nowego Jorku z przesiadką we Frankfurcie.

Nie żyje zwycięzca Top Chef. Zmarł z powodu koronawirusa

Przyczynę śmierci potwierdziła rodzina zmarłego kucharza. 17 marca 2020 Floyd Cardoz poinformował swoich fanów, że 8 marca 2020 wrócił z podróży i nie czuje się najlepiej. Mężczyzna trafił do szpitala z wysoką temperaturą, testy wykazały, że jest zakażony koronawirusem. Niestety lekarzom nie udało się go uratować. Gwiazda Top Chef zmarła w szpitalu w New Jersey.

Zobacz także: "Nie myślcie, że to was nie dotknie" - chory na koronawirusa pastor ostrzega przed epidemią