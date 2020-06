Niebezpieczne i gwałtowne zjawisko pogodowe nad Krakowem. Straty wynoszą 3 mln zł

W sobotę 13 czerwca 2020 o godz. 18.10 nad centrum Krakowa pojawiła się czarna chmura, zaczął wiać porywisty wiatr i padać grad. Zjawisko objęło swoim zasięgiem tylko centralną część Krakowa, gdy w tym samym czasie w innych dzielnicach stolicy Małopolski było ciepło i słonecznie.

Suche warstwy powietrza w środkowej troposferze zainicjowały zjawisko microburst. Polega ono na wystąpieniu silnych prądów zstępujących z chmury burzowej. O microburst mówimy, gdy nie przekracza ono 4 km, większą odmianą jest macroburst, kiedy obszar oddziaływania prądów zstępujących wynosi ponad 4 km.

W tym szczególnym przypadku chmura objęła swoim zasięgiem centralną część Krakowa.

- mówi Artur Surowiecki dla Dziennika Polskiego.

Zjawisko microburst powstaje, gdy gradziny lub duże krople deszczu przelatują przez warstwy suchszego powietrza. Topiąc się (lub w przypadku tych drugich parując), pobierają ciepło z otoczenia i występuje reakcja endotermiczna.

Powstaje bańka zimnego, gęstego powietrza, która zaczyna opadać na ziemię, nabierając znacznej prędkości. Tuż przy gruncie wiatr zaczyna się rozpływać na boki. Powstają wiatry prostoliniowe o dużej prędkości, mogące wywoływać bardzo duże szkody.

- wyjaśnia Artur Surowiecki w Dzienniku Polskim.

Właściciel balonu wydał oficjalne oświadczenie, w którym poinformował, że aparatura pomiarowa odnotowała poryw wiatru do 119 kilometrów na godzinę i był to rekordowy pomiar na tle całej 8-letniej historii działalności balonu.

Około godziny 18:10 nad Krakowem powstała komórka burzowa z towarzyszącym jej silnym prądem zstępującym, tzw. downburst (microburst). Jest to zjawisko często mylone z trąbami powietrznymi i bardzo trudne do przewidzenia. Silne porywy wiatru, powyżej 33 m/s, spowodowały gwałtowne wychylenia balonu o dużej amplitudzie. Rozcięcie powłoki balonu nastąpiło przez kontakt ze stojącą w pobliżu lądowiska latarnią.

- czytamy w oświadczeniu zamieszonym na stronie internetowej.

Jak informuje Gazeta Krakowska, właściciel balonu oszacował straty na około 3 mln złotych.

Powłoka balonu jest bardzo lekka. Została wykonana ze specjalnego materiału. To najcenniejszy element balonu. Jej koszt to około 2,5 mln złotych. Do tego dochodzi koszt napełnienia helem. Straty wynoszą więc około 3 mln złotych. Będziemy chcieli jak najszybciej odbudować balon i przywrócić loty. Na razie trudno powiedzieć, ile to potrwa. Taka powłoka balonu, to nie jest rzecz, która leży na sklepowych półkach "