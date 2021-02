Niebieskie psy w Rosji. Przyczyna koloru ich futra przeraża

W Rosji, w regionie Niżny Nowogród nad Wołgą zaobserwowano stado psów o sierści w niebieskim kolorze. Co jest przyczyną tej anomalii?

Stado bezdomnych psów zostało zauważone przez mieszkańców rosyjskiego regionu Niżny Nowogród. Szokujące zdjęcia pokazują sporych rozmiarów psy o niebieskim futrze. Zwierzęta wędrują samotnie po drodze.

Stado niebieskich psów w Rosji

Kiedy zdjęcia niebieskich zwierząt obiegły internet, wiele osób kwestionowało ich autentyczność. Udało się jednak ustalić najbardziej prawdopodobne źródło nietypowego zjawiska.

Zdaniem Daily Mail, które jako pierwsze opisało to niezwykłe zjawisko, miejsce, w którym zaobserwowano psy, sąsiaduje z nieczynną już radziecką fabryką w Dzierżyńsku. Być może właśnie to stanowi klucz do zagadkowej barwy zwierzaków.

Uważa się bowiem, że stado bezpańskich psów przybrało nietypową barwę z powodu zanieczyszczeń chemicznych. Niebieską barwę sierści zwierząt powodują prawdopodobnie odpady chemiczne znajdujące się w miejscu przebywania psów.

Jak twierdzą eksperci, jest to najbardziej prawdopodobne wyjaśnienie tej zagadki. Jak twierdzą badacze zwierzęta, kiedy weszły na teren nieczynnych już budynków, miały kontakt z chemicznymi odpadami. Do takiej wersji zdarzeń przychyla się m.in. lokalny komisarz.

Możliwe, że psy znalazły pozostałości starych chemikaliów. Hipotetycznie był to siarczan miedzi. Kilka lat temu miała miejsce podobna sytuacja.

- powiedział komisarz.

W historię o niebieskiej sierści nie wierzy jednak Andriej Mysliwiec, zarządca terenu byłej fabryki. Jego zdaniem niebieskie futra psiaków, to mistyfikacja.

Prowadzone są rozmowy z szefami przedsiębiorstwa na temat możliwości wyłapania psów. Trzeba je sprawdzić, ocenić ich stan zdrowia i znaleźć przyczynę farbowania włosów.

- powiedział przedstawiciel lokalnych władz.

