Netflix zaprasza na "Niebo o północy". Jimek i NOSPR zagrają koncert dla całego kosmosu

Opowieść o samotnym naukowcu, który za wszelką cenę stara się powstrzymać ekipę astronautów przed powrotem na dotkniętą kataklizmem Ziemię, nie musi być smutna i przygnębiająca. "Niebo o północy" - najnowszy film George'a Clooneya - opowiada przede wszystkim o potrzebie kontaktu i nadziei. Wyjątkową atmosferę produkcji podkreśla ścieżka dźwiękowa filmu skomponowana przez Alexandre'a Desplata - dwukrotnego zdobywcę Oscara (za "Kształt wody" i "Grand Budapest Hotel"). I to właśnie ona będzie główną bohaterką noworocznego koncertu Netfliksa, która wypełni przestrzeń katowickiego NOSPR-u.

Już w najbliższą niedzielę, 3 stycznia 2021, każdy będzie mógł usłyszeć i zobaczyć, jak ścieżka dźwiękowa z filmu "Niebo o północy" wypełnia jedną z najbardziej spektakularnych sal koncertowych w Europie. Dopełnieniem muzyki wykonywanej przez Narodową Orkiestrę Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach pod batutą Radzimira Dębskiego będzie multimedialna scenografia, która pozwoli widzom przenieść się w świat filmu George'a Clooneya. Jak zapowiada Netflix, będzie to pierwszy raz, kiedy Jimek i NOSPR wspólnie zagrają muzykę filmową.

Hollywoodzka muzyka filmowa to coś, co zawsze we mnie grawitowało. Praca z orkiestrą NOSPR i samo przebywanie w tych murach to metafizyczne przeżycie. Nie mogę uwierzyć, że udało mi się w tym roku w ogóle stanąć przed orkiestrą. Nawet nie zdawałem sobie sprawy jak się za muzyką na żywo stęskniłem, jak mi jej brakowało. A tym razem zdobyliśmy się na to, żeby wysłać ją w kosmos.

Jimek