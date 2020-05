Niech Moc będzie z wami znacznie taniej! GOG ma promocję na najlepsze gry „Star Wars”

„Gwiezdne wojny” to nie tylko trylogia kinowych trylogii, dwa (a jeśli ktoś nie wypiera się świątecznego specjału, to nawet trzy) filmy poboczne oraz kilka seriali; świat stworzony przez George’a Lucasa okazał się być bardzo wdzięcznym tematem dla twórców gier, którzy z chęcią umieszczali swoje historii w świecie pełnym rycerzy Jedi i szturmowców.

Spora część tych gier była dobra tylko dlatego, że można w niej było zobaczyć więcej „Star Wars”. To tytuły, które obroniłyby się także bez knowań Imperium i oporowi stawianemu przez Rebelię, dzięki „Gwiezdnym wojnom” smakowały jednak znacznie bardziej.

Jeśli szukacie sposobów na doprawienie szarej epidemicznej rzeczywistości odrobiną gwiezdnowojennych emocji, to mamy dla was dobrą nowinę: na GOG można kupić znacznie taniej najlepsze gry „Star Wars”, jakie powstały.

Zniżki przygotowane przez GOG sięgają 75%. Lista tytułów, które można kupić taniej, jest imponująca.

"

Weź udział w zapierającej dech w piersiach przygodzie w Star Wars: Knights of the Old Republic (-65%) i Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords (-65%). Poddaj próbie swoje umiejętności i refleks w przygodowych grach akcji takich jak LEGO Star Wars: The Complete Saga (-75%) i Star Wars: The Force Unleashed Ultimate Sith Edition (-65%). A to jeszcze nie wszystko! Wyprzedaż z okazji Dnia Gwiezdnych wojen to również rabaty na doskonałe gry strategiczne takie jak Star Wars: Galactic Battlegrounds (-65%) i symulacyjne, jak klasyczne Star Wars: X-Wing vs. TIE Fighter (-65%). "