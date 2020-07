Niecodzienny wyrok w sprawie wypadku seicento z rządowym autem. Ale czy sprawiedliwy?

10 lutego 2017 roku kierujący seicento Sebastian został uderzony przez przewożącą Beatę Szydło limuzynę, która następnie zderzyła się z drzewem. W wyniku zdarzenia premier na kilka dni trafiła do szpitala.

Politycy PiS nie mieli wątpliwości, że do zdarzenia doszło z winy kierowcy seicento. Miał on wykonać manewr skrętu i zajechał drogę samochodowi z Beatą Szydło. Okoliczności zdarzenia budziły jednak wiele kontrowersji, szczególnie gdy okazało się, że płyta z danymi telemetrycznymi z wypadku została w tajemniczych okolicznościach uszkodzona.

Młody kierowca nie przyznał się do winy i przez ponad 3 lata sąd zajmował się rozpatrzeniem sprawy i wydaniem wyroku. Prokurator domagał się dla Sebastiana roku więzienia oraz wypłacenia nawiązki na rzecz premier oraz funkcjonariusza BOR; obrońca chciał uniewinnienia. Wyrok sądu nie zadowoli ani jednego, ani drugiego.

Wypadek seicento z kolumną rządową stał się dla wielu symbolem traktowania obywateli przez władze. Wskazywano na wiele uchybień, jakich dopuściła się kolumna przewożąca premier, między innymi na wysokie prawdopodobieństwo, że nie używano sygnałów dźwiękowych. Dowody, które mogły to rozstrzygnąć, zostały uszkodzone.

Sąd dał w tym przypadku wiarę świadkom i oskarżonemu.

"

Nie ma wątpliwości, że gdyby takie sygnały były używane to pokrzywdzony i świadkowie by je słyszeli. Zatem samochody rządowe, poruszające się w Oświęcimiu, gdy doszło do zderzenia z seicento, nie miały statusu kolumny uprzywilejowanej. "