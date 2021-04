Niedawno odbyła się wielka "Bitwa Joshów". Setki osób o imieniu Josh walczyły o tytuł najlepszego z nich

Niektórzy nazywali to walką Joshów, inni Josh Battle Royale, a jeszcze inni nazwali wydarzenie Josh vs. Josh vs. Josh. O co w tym wszystkim chodzi?

Oto bitwa Joshów. Który z nich okazał się najlepszy?

Niezależnie od tego, jak chcecie określić to wydarzenie, niedawno w Lincoln (w stanie Nebraska) pojawiły się całe setki Joshy. Tam wszyscy stanęli do walki o to, który z nich jest najbardziej wart noszenia tego imienia. W ruch szybko poszły makarony do pływania, a setki widzów zebrało się w lokalnym parku, by obserwować walkę między Joshami.

Tych było wielu - Duży Josh, Mały Josh, Oryginalny Josh, a pewnie znalazł się też i Stary Josh. Zwycięzca mógł być tylko jeden - okazał się nim być wspomniany "Mały Josh" ("Little Josh"), pięcioletni chłopiec, który zdobył serca wszystkich obecnych w parku w Lincoln.

Cały pomysł był początkowo oczywiście żartem. Organizator "imprezy", Josh Swain wytłumaczył na Reddicie, był wyjątkowo znudzony kwarantanną z powodu pandemii, więc wysłał wiadomość do innych Joshy Swainów. Tam postawił im ultimatum - w przyszłym roku dokładnie o tej godzinie mieli się spotkać i zawalczyć o to, kto będzie miał prawo do noszenia nazwy Josh Swain.

Walczymy i ten, który wygra może zatrzymać swoje imię. Każdy inny będzie musiał je zmienić. Macie rok na przygotowanie się, powodzenia!

Kiedy screenshot wiadomości pojawił się na Twitterze, internet szybko podłapał żarcik - na tyle mocno, że oryginalny Josh Swain postanowił faktycznie wybrać się do Lincoln w Nebrasce, aby "ochronić swoje dobre imię". W końcu w sobotę 24 kwietnia 2021 roku odbyła się Bitwa Joshów, podczas której zbierano również pieniądze na cele charytatywne.

OG Swain i jeden z Joshy Swainów, do których oryginalnie wysłano wiadomość stanęli do walki jeden na jeden - nie doszło jednak do rękoczynów. Panowie rozwiązali sprawę za pomocą zaciętego meczu w kamień, papier, nożyce.

Potem doszło do wielkiej bitwy na makarony do pływania, w której Joshe (a później ludzie o różnych imionach) stanęli do walki. Nikomu na szczęście nic się nie stało, a tak jak wspomnieliśmy, zwycięzcą okazał się być 5-letni Josh. Łącznie zebrano ponad 10 tysięcy dolarów, które przekazano Children's Hospital and Medical Center Foundation, pomagającemu dzieciom w całym stanie Nebraska. Piękna inicjatywa.