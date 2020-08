Nieistniejący Centralny Port Komunikacyjny zatrudnia już niemal 200 osób. 12 mln zł na wynagrodzenia

CPK ma stać się regionalnym hubem komunikacyjnym i przejąć ruch z większości pobliskich lotnisk, także tych zagranicznych. Tak przynajmniej mówią plany inicjującego inwestycję rządu. Przeciwnicy wydawania miliardów na projekt są zdania, że nie ma on szans na ściągnięcie do siebie wystarczającego ruchu, by być opłacalnym.

Centralny Port Komunikacyjny jest jeszcze we wstępnej fazie przygotowań: megalotnisko ma zacząć funkcjonować w 2027 roku, rozpoczęcie budowy planowane jest na 2023 rok. Mimo tego spółka skarbu państwa wypłaca pokaźne uposażenia pracownikom, co wzbudza społeczne kontrowersje.

Opozycja postanowiła sprawdzić, ile osób zatrudnia nieistniejący jeszcze Centralny Port Komunikacyjny oraz jak wysokie zarobki oferuje. Poseł KO Michał Jaros podzielił się odpowiedzią na interpelację złożoną na początku lipca 2020 roku. Jedno trzeba przyznać: mają rozmach.

Centralny Port Komunikacyjny ruszy w 2027 roku. Już teraz ma niemal 200 pracowników

Poseł opozycji postanowił sprawdzić, jakie koszta generuje nieistniejący jeszcze CPK..

" Centralny Port Komunikacyjny to inwestycja, która obecnie jest na etapie przygotowania. Wskazuje się, że na plac budowy maszyny zostaną wprowadzone dopiero za 2-3 lata. Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. zatrudnia jednak stosunkowo dużą liczbę pracowników. "

Informacji na temat funkcjonowania CPK udzielił Andrzej Bittel, sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Z przytoczonych danych wynika, że w 2019 roku w spółce zatrudnionych na etat było 99 osób, 16 pracowników zaś związanych było umowami zlecenie oraz umowami o dzieło. Na wynagrodzenia dla pracowników przeznaczono 12 188 725,48 złotych, współpracownicy otrzymali 158 324,34 zł.

W ciągu pierwszego półrocza 2020 zatrudnienie w CPK niemal się podwoiło. 30 czerwca 2020 w spółce pracowało 176 pracowników, którym w ciągu pół roku wpłacono 11 917 180,79 zł. 6 współpracowników na umowy zlecenia i o dzieło otrzymało w tym czasie 198 251,60 zł.

Z rządowych planów wynika, że w latach 2020-2024 trwać mają przygotowania do realizacji inwestycji. Szczegóły dotyczące pierwszego etapu mają być ustalone w trzecim kwartale 2020.

