Niemal jedna czwarta młodych Amerykanów uważa, że Holocaust to mit lub przesada

Zagłada Żydów (zwana także Holokaustem) to ludobójstwo na ogromną skalę, które miało miejsce podczas II wojny światowej. Zginęło wówczas około 6 milionów Żydów. Była to bezprecedensowa próba wymordowania całego narodu przy użyciu metod przemysłowych. Inicjator okrutnej akcji to III Rzesza Niemiecka, którą wspierały uzależnione państwa sojusznicze.

Amerykanie uważają, że Holocaust to mit lub przesada

Te kilka zdań to podstawowa wiedza na temat Holokaustu, którą powinien mieć każdy. Są to fakty niepodlegające spekulacjom. Wydarzenie bezapelacyjnie miało miejsce i było jedną z największych tragedii, jaka wydarzyła się w Europie i na świecie. Niestety nie dla wszystkich jest to takie oczywiste.

W sieci pojawiły się teorie, w których ich autorzy podważają istnienie Holokaustu. Podobnie jak większość tego typu fake'owych wpisów w internecie, trafiają one najczęściej do osób, które mają małą wiedzę z danego zakresu lub występuje u nich problem z weryfikacją oraz analizą źródeł informacji. Na teorię spiskową zaprzeczającą Zagładzie Żydów nabrali się młodzi Amerykanie.

W 50 stanach USA przeprowadzono sondaż wśród młodych mieszkańców na temat Holokaustu. Wyniki są zatrważające. Jak czytamy na vice.com, jeden na dziesięciu młodych Amerykanów twierdzi, że Zagłada Żydów nie miała nigdy miejsca.

Z kolei niemal jedna czwarta - 23% badanych - uważa, że to mit lub, że liczba zabitych Żydów, o których czytamy w statystykach jest znacznie przesadzona. 12% ankietowanych za to deklaruje, że w ogóle nie słyszało słowa "Holokaust".

Badania zostały przeprowadzone na Amerykanach w wieku od 18 do 39 roku życia. 11% z tych osób uważa, że to Żydzi byli odpowiedzialni za zagładę. Niemal połowa ankietowanych przyznała, że natknęła się w sieci z treściami, które podważają Holokaust lub zniekształcają obraz tragedii w mediach społecznościowych.

63% osób uczestniczących w badaniu nie zdawało sobie sprawy, że w Holokauście zginęło 6 milionów Żydów. Ponad jedna trzecia badanych uważa, że ofiar było mniej niż 2 miliony. Prawie połowa ankietowanych nie potrafiła wymienić ani jednego z 40 tysięcy obozów i gett w Europie, a jedynie 6% respondentów znało nazwę Dachau.

Gideon Taylor, szef Światowej Organizacji ds. Restytucji Mienia Żydowskiego, która zleciła badanie oświadczył:

" Te wyniki są zarówno szokujące jak i smutne. Pokazują, dlaczego musimy działać teraz, kiedy ocaleni z Holocaustu nadal są z nami i mogą opowiedzieć swoje historie. Musimy znaleźć przyczynę faktu, że nie radzimy sobie z edukacją młodego pokolenia. "

Taylor podkreślił, że to sygnał ostrzegawczy dla nas wszystkich, a w szczególności dla urzędników państwowych, którzy powinni rozpocząć działania w tej sprawie. Mężczyzna zapewnił, że jego organizacja zrobi wszystko, co w jej mocy, aby walczyć z wszelkimi wypaczeniami historii, które pojawiają się w sieci.